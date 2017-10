Advierten de juicio político contra gobernador

Monterrey

Si el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, no acude al Congreso local a rendir su segundo Informe, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Arturo Salinas Garza, advirtió que sería sujeto a un juicio político.

El legislador reiteró que de acuerdo al Artículo 57 de la Constitución local, el mandatario estatal está obligado a acudir a la sesión solemne que se realice en el Congreso del Estado con motivo del Informe de Gobierno.

Sin embargo, dijo que esperan que sí acuda, ya que dejó entrever que sí estaría ante los legisladores, pero que no los escucharía.

"Sin duda alguna la ley, la Constitución, obliga al gobernador a concurrir en sesión solemne con los diputados, los magistrados para hacer entrega por escrito de su informe, también lo obliga a escuchar de parte, al menos del presidente del Congreso, la respuesta a este informe, eso está en el Artículo 57 de la Constitución, entonces pues qué bueno que tenga esta disposición, porque quiere decir que el miércoles aquí lo vamos a esperar.

"Si él no quiere venir o no viene, estaría violando la Constitución, ¿qué procedería?, pues procedería un juicio político, esa es la única sanción por la cual al gobernador se le puede aplicar un castigo, sin embargo, también hay que evitar caer en su juego, seguramente está buscando tentar precisamente al poder legislativo y a los ciudadanos para que se le haga un juicio político, para hacerlo víctima y parece que en la edición del Libro Vaquero que están ellos leyendo para ser candidato a la Presidencia, pues compraron la edición López Obrador y están buscando seguir los mismos pasos de López Obrador en su tiempo, cuando le hicieron un juicio político, etcétera", declaró.

Elección de estado

Ante la intención de 'chapulineo' del gobernador, al separarse del cargo para contender por la Presidencia de la República, Arturo Salinas denunció que Jaime Rodríguez y su equipo de gobierno preparan una Elección de Estado, con todo el apoyo económico, logístico y de recursos humanos del aparato estatal.

"Creo que es una de las burlas, una más de las burlas de Jaime hacia los ciudadanos; Jaime lo que está buscando es hacer una elección de Estado ¿Por qué una elección de Estado?

"Porque va utilizar todos los recursos del aparato de Gobierno y va acompañarse de todos sus funcionarios como candidatos independientes. Eso es lo que está buscando Jaime, hacer una Elección de Estado en dónde utilizando a sus funcionarios y a sus recursos que tiene y que está manejando procurará su candidatura y de sus amigos", aseguró.

Lamenta salida de Arrambide

Al considerar que es un retroceso, porque era quizá la persona más capaz para el cargo, el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas Garza, calificó de lamentable la salida de Jorge Arrambide de la dirección de Metrorrey.El legislador señaló que el propio Arrambide ya les había anticipado que pretendían quitarle el control operativo a Metrorrey para que lo tomara el Gobierno Central.“Lamentable porque Jorge Arrambide es un técnico alguien que tiene muchos conocimientos acerca del Metro y su funcionamiento y su operación, si mal no recuerdo, él fue el primer director de Metrorrey aquí en el estado o uno de los primeros, alguien que conoce mucho y llega (en su lugar) pues un amigo del gobernador, que el único conocimiento (que tiene) es ser el amigo del gobernador.“No creo que sea para mejorar el cambio, desafortunadamente lo que ha venido pasando y Jorge Arrambide me lo dijo, y creo que ustedes fueron testigos en algunas de las reuniones, lo que me dijo es que pretendían quitarle el control operativo a Metrorrey y tomarlo el Gobierno del Estado, siendo que es un organismo paraestatal que debería de tener su propia autonomía, sobre todo autonomía de gestión y autonomía de ejecución, lo que veo es que están facilitando el camino para que cualquier cosa que tenga que ver con adquisiciones, compras y mantenimientos se haga con los amigos del gober, ahí viene la campaña”, declaró.