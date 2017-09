Alaba gobernador a Ferriz, pero no se le sumaría

Monterrey

Tras enterarse de que Pedro Ferriz de Con se apuntó a la carrera presidencial por una candidatura independiente, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón lo aplaudió, pero dijo que no se sumaría a él ni a nadie.

Tras repetir que pedirá permiso a los ciudadanos con un símil de referéndum de firmas, el mandatario estatal señaló que el periodista y ex conductor de radio y televisión sería una buena opción, pero falta que la gente lo quiera a través de las firmas que por Ley deberá recabar en el país para lograr la candidatura.

¿Quién podrá más: un periodista como candidato independiente o un político como candidato independiente a la Presidencia?

“Yo le tengo respeto a Pedro, él es bueno, él tiene ganas y deseos, y ojalá lo logre y si lo logra, excelente; si yo compitiera no voy a hablar mal de nadie en ese sentido, cada quién es capaz de hacer lo que deba de ser capaz, serán los ciudadanos los que decidan si eres o no capaz, no tú.

“Yo no me sumaría nadie, el ser independiente es eso”, argumentó.

Rodríguez Calderón indicó que un candidato independiente requiere el 1 por ciento de las firmas que provengan de 151 distritos y de 17 estados de la República.

Explicó que cualquier independiente será bienvenido a la contienda, aunque en lo personal no haya tomado la decisión.

“Es bueno que haya candidatos independientes, me da mucho gusto que Pedro haya decidido, ahora falta ver si tiene la capacidad o los ciudadanos le firman para poder lograr eso, a mí me encanta el proceso de que alguien vaya a buscar las firmas a la calle porque es más bien un permiso de los ciudadanos para competir.

“No es como los partidos políticos que con una sola asamblea resuelvan ese tema, son candidatos de partido no candidatos de la gente, el ser candidato independiente tiene una mayor dificultad, cierto, pero es mucho mejor, si la gente no te firma no eres, se te quita la aspiración”, comentó.

Inicialmente reveló que haría una encuesta a 1.5 millones de habitantes para sí conocen las acciones que realiza el Gobierno a través de un call center, pero después dijo que sería un sondeo y que analizaría si lo hacía.

"Voy a hacer una encuesta pero no a mil personas, yo haré una encuesta a un millón y medio de personas, estoy preparando la posibilidad de hacerlo para preguntarle a la gente las cosas que yo quiero preguntarle para orientar al Gobierno, espero que no salga caro.

"No lo haré así, porque dicen que voy a utilizar los recursos públicos, no es una encuesta, será través de Facebook para saber si el ciudadano está enterado o no está enterado, aprovechando la Ley, lo que nos permite informarle a la gente... Aún no sé si tenemos la capacidad de hacerlo, no lo vayan a poner como lo dijo una noticia de Jaime", se desdijo el mandatario.