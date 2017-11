Analizará Bronco tema financiero para candidatura

Monterrey

Aunque ha insistido en que no está distraído, ni descuida al estado tras el incremento de la percepción de inseguridad denunciado por el Pulsómetro Metropolitano, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón reveló que se dedicará este domingo a reunirse con su equipo para analizar el tema financiero… para cuestiones de su candidatura a la Presidencia.

En entrevista al término del arranque de la cuarta Feria de Pueblos Mágicos en Cintermex, y pese al aumento de las ejecuciones en los últimos días, el mandatario estatal se mostró preocupado por lo complicado que está resultando la cuestión contable y de comprobación de gastos de recolección de firmas.

Por ello, anunció que sostendrá una reunión con los integrantes de su equipo para analizar el tema financiero.

“Ahorita me voy a dedicar un ‘tiempito’, este domingo tengo una reunión de equipo para ver cómo estamos en el tema más complicado, en el tema financiero porque obviamente tenemos que apoyar un poco más la promoción.

“Y eso nos cuesta, el equipamiento de brigadas, requiere la renta de un vehículos, requiere la gasolina, el pago de internet y estarle poniendo el saldo a los teléfonos”, dijo a pregunta expresa de los reporteros.

A principios de semana, el Pulso Metropolitano de Seguridad reveló una encuesta que arrojó que el 45.5 por ciento de los ciudadanos perciben a Rodríguez Calderón como "nada comprometido" con resolver los problemas de seguridad del estado.

Luego de que los organismos empresariales cuestionaran la seguridad en la entidad, diputados del Congreso coincidieron en que por distraerse en temas electorales, el Gobierno del Estado descuidó desde el inicio este rubro y se perdió el prestigio de Fuerza Civil, ya que no hubo interés en fortalecer la corporación.

Sin embargo, el mandatario estatal respondió que no estaba distraído ni descuidando al Estado, pero este viernes al ser abordado dijo que ya superó las 250 mil firmas y que espera solicitar licencia al cargo en diciembre próximo si logra la captación de apoyos.

“Creo que ya llevamos 250 mil firmas mira no he tenido chanza de verlo, pero ahorita me mandaran un mensaje Juan y Carlos, vamos muy bien hemos duplicado el pronóstico que teníamos para este tiempo espero lo logremos, todavía no puedo decir que lo vamos a lograr porque todavía falta un buen tiempo y todos los días es más complicado, más difícil”, indicó.