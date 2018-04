Gobernador no opinará de candidatos ni campañas

Monterrey

El gobernador Manuel González Flores aseguró que ya no hablará de candidatos, ni de las campañas electorales para respetar la Ley Electoral.

En la atención a medios de comunicación semanal en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, el mandatario interino se reservó su opinión sobre la declaración del arzobispo Rogelio Cabrera donde hizo un llamado a los candidatos a que no prometan lo que no van a cumplir.

“Les quiero pedir ese favor y esa comprensión y lo hago por respeto a la Ley; segundo, por respeto a mi amigo hoy en campaña y por respeto a los demás candidatos, sean locales o federales.

“Este momento que estoy hablando a raíz de esta pregunta será la última ocasión que su servidor o cualquiera de los funcionarios del gabinete se refiera a las campañas electorales, a sus candidatos o a sus accionares en cada una de sus campañas, respeto mucho la opinión del Arzobispo, pero me la reservo por respeto a la Ley y a las campañas”, dijo.

Este domingo, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, pidió a los candidatos a la Presidencia de la República que no prometan cosas que no pueden cumplir y así, no crear falsas ilusiones en la comunidad.

Durante su mensaje, luego de la misa dominical, el arzobispo llamó a los candidatos a que no intenten engañar a los ciudadanos, porque consideró que el país ya ha sufrido mucho por eso.

El gobernador de Nuevo León sugirió a los ciudadanos a que repliquen este escenario, ya que como funcionario firmó un pacto con la CEE y los partidos políticos para respetar la Ley.

“Que lo hagan como yo firmé aquí con los partidos políticos y con las autoridades electorales, de que no íbamos a tener una sola intervención.

“No sólo no vamos a tener intervención, no habrá desvío de recursos, ya firmamos convenios para eliminar licitaciones, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, y nos mantenemos con una sana distancia del proceso electoral para respetar a todos los que participan en él”, señaló González Flores.