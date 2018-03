Advierte Manuel que no será cómplice de diputados en Fiscalía

Monterrey

Sin precisar si se refiere a vetar el procedimiento o a no ejercer su derecho a eliminar a un integrante del cuarteto de aspirantes a la Fiscalía General del Sistema Estatal Anticorrupción, el gobernador interino, Manuel González, declaró que no será cómplice de los diputados locales, cuyo proceso de selección de los candidatos es cuestionado, por considerar que actuaron a favor de los partidos, no de la ciudadanía.

El mandatario estatal aclaró que analizará la situación y en el último día de los cinco que tiene para decidir si elimina a un aspirante o no, dará a conocer su postura y aclaró que el Congreso del Estado tiene facultades para convocar a sesión y tomar una decisión diferente.

“Yo no voy a ser cómplice de intereses partidarios, nosotros estamos a favor de la ciudadanía, no de los partidos PRI y PAN y publíquenlo, porque ellos son. Todavía no decido, no se lo voy a decir a nadie hasta el día final”, mencionó.

¿Sería vetarlo?, se le cuestionó.

“Simple y sencillamente seguiré analizando, ya emitiré mi opinión el último día que tenga que ser. La soberanía del Congreso puede en cualquier momento convocar a una sesión y tomar una decisión diferente, depende de ellos rectificar y atender a la ciudadanía, ellos son los que están cometiendo el error de atender a sus partidos en lugar de la ciudadanía”, comentó.

Expresó que el Gobierno siempre manifestó que era un error dejarle a los partidos políticos la decisión, por eso decidió esa autoridad no participar en el proceso, porque jamás pensarían en la ciudadanía, sino en sus intereses.

Dijo que ya le entregaron la lista de quienes integran el cuarteto para la Fiscalía General, de los cuales él tiene que eliminar a uno, y dijo que aún no los analiza a detalle.

Comentó que la ciudadanía se va a manifestar, como lo hace ya, en relación a como se desarrolló el proceso, que dijo, se realizó de manera incorrecta.

“Bueno, pues se los dije a los de la Iniciativa Privada, a los de algunos medios que también estuvieron apoyando eso, ahí está la respuesta, nosotros estamos en favor del pueblo de Nuevo León y de las familias de Nuevo León, no del PRI o del PAN. ¿Sabe usted que es el único estado del país que está bajo esta condición?, ¿por qué?, porque en los demás gobiernan ellos”, declaró.

Escuchará petición de veto

Manuel González dijo que escuchará a Imelda Marchand, viuda del ex director de Policía de Apodaca, Milton Alvarado Rojas, quien fue asesinado hace varios años y que acudió al Congreso del Estado a impugnar la designación del ex titular de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), José Guadalupe Saldaña, como integrante del cuarteto de aspirantes la Fiscalía General Autónoma.

Tras señalar, que aunque fueron detenidos en 2015 los responsables del homicidio de su marido, los dejaron libres por errores presuntamente cometidos por la AEI al mando de Saldaña, por lo que pidió también al gobernador, lo vete para que no integre la terna finalista.

“La voy a escuchar a ella como a quien quiera que me dé su opinión, no sé que vayan a opinar, pero utilizo estos medios para que con gusto todos opinen lo que piensen de las cuatro gentes (sic), están a su disposición para yo emitir una opinión", finalizó.