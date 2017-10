Llegan sin nada y salen con promesas a manos llenas

Escobedo

Llegaron en 90 camiones de transporte privado rentados por el Gobierno del Estado que trastocaron durante dos horas la vialidad del Centro.

Fueron apapachados con el show de Los 3 Tristes Tigres, y salieron con el compromiso del gobernador Jaime Rodríguez para dotarles de mochilas y paraguas para ellas, y tarjetas de internet y bono preferente para sus hijos.

Se trataba del Encuentro Estatal de Agentes Voluntarios de Salud 2017 realizado en el Pabellón M, rentado para la ocasión, en un evento que parecía más a uno político o de campaña que de salud, debido a los ofrecimientos que hizo el mandatario estatal a unas 3 mil 500 voluntarias.

“No me vean a mí y a nadie del gobierno como Santa Claus, a mí no me gusta regalar nada, lo que les estoy diciendo es porque sé que lo necesitan, porque sé que ustedes se friegan mucho y es conveniente que el Estado retribuya también para que hagan un mejor trabajo y lo hagan con mayor facilidad.

“Le vamos a dar al doctor 15 días para que tengan los paraguas, para que tengan las mochilas y las tablas y si no cumple me lo chingo”, dijo dirigiéndose a Manuel de la O, secretario de Salud estatal.

Ya antes había ofrecido tarjetas preferenciales para sus hijos estudiantes de preparatoria y nivel medio superior.

“Nosotros vamos a ayudarles, ¿qué vamos a hacer?, que ustedes tengan un hijo en la preparatoria, que las incluyan (en el programa)... les voy a encargar Manuel y Carla Morales, la nueva directora de Participación Ciudadana, que en un listado que tú tengas con ellas, que reciban el bono preferente del transporte para su hijo que está en la escuela.

“Que reciban la tarjeta de internet gratuito, les va ayudar a ustedes porque se las estamos dando a mucha gente, ustedes son las que más trabajan, que están en friega, nadie las convoca para este tipo de programas, la condición es que si el muchacho falta, se chingó la tarjeta, si fuma mariguana, se chingó la tarjeta”, les dijo, lo que les causó carcajadas.

Choferes de unidades de Gema Transportes y División Turismo y de Lute Tours, informaron que el Gobierno del Estado rentó unos 150 camiones que fueron apostados en el lecho del río Santa Catarina para transportar a las voluntarias desde todo el estado.

“Mire, qué desmadre de organización, ya vio cómo está el Centro”, indicó el chofer de Lute Tours, que estaba estacionado en doble fila sobre Ocampo y Emilio Carranza, a dos cuadras del evento esperando a que llegaran dos de las voluntarias que acudieron al encuentro.

¿Quién los rentó?

“El Gobierno del Estado”.

¿Serán unos 90?

“No, son como 150 camiones”, señaló sin saber que hablaba con un reportero, quien contabilizó unas 90 unidades.

El gobernador informó de la inversión millonaria de hospitales como los 100 millones de pesos para el Hospital Metropolitano, además de la construcción o equipamiento de hospitales como el de Juárez, Galeana, el del ejido San Rafael sobre la carretera Saltillo, el de Doctor Arroyo, Montemorelos, Sabinas Hidalgo, La Alianza, en Escobedo, y el del inicio de la construcción del IMSS en García y el de Tierra y Libertad.

“En este año, estamos construyendo casi 12 hospitales nuevos”, dijo.

Al final del evento, el gobernador dijo que se invertirán unos 100 millones de pesos inicialmente para remodelar 200 de 500 centros de salud en todo el estado, acondicionados con un esquema similar, pero modificado al programa de “Manos a la Escuela”, que incluirán estos espacios con una habitación para hospedar al doctor que labore en ellas.