Si logro las firmas haremos historia, afirma gobernador

Monterrey

Tras destacar que lidera en la colecta de firmas en busca de la candidatura presidencial, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez, declaró que si llega a la cantidad que exige el Instituto Nacional Electoral (INE), estaría cerca de hacer otra historia, como sucedió en Nuevo León con el triunfo en las urnas.

Minimizó el hecho de haber rebasado a Margarita Zavala en cuanto a firmas, ya que no se trata de una carrera corta, sino larga y aún faltan tres meses para llegar a la meta.

“Yo lo dije al principio que esta es una carrera de pura sangre, no es una carrera corta, es una carrera larga, tres meses más nos faltan, entonces pueden suceder muchas cosas, depende de si la gente tiene ganas y deseos de darle oportunidad a un independiente de gobernar este país, yo estoy dejando que la raza jale, funcione, que la gente decida por sí sola si quiere o no darnos esa posibilidad.

“Tengo que reconocer que hay en el país una gran intención de darme la oportunidad, en Nuevo León también veo que la gente quiere darme la oportunidad, aunque hay algunos que todavía no quieren, todavía no se deciden, espero que de aquí a diciembre tenga yo la posibilidad de saber si puedo competir”, comentó.

MILENIO Monterrey publicó que el gobernador de Nuevo León, rebasó a la ex panista Margarita Zavala, quien se había mantenido desde el principio en el primer lugar.

Según el INE, Jaime Rodríguez logró recolectar hasta el viernes 95 mil 54 firmas, con lo que se coloca como el aspirante a la Presidencia por la vía independiente que cuenta con el mayor respaldo.

En segundo sito se ubica Margarita Zavala, con 94 mil 495 apoyos, seguida de la aspirante indígena María de Jesús Patricio, Marichuy, con 23 mil 677 firmas.

“La meta es lograr las firmas, son difíciles, es complicado, creo yo que si lo logro haremos otra historia, no es sencillo casi un millón de firmas o más de un millón de firmas, porque luego se van a descartar las que estén duplicadas, las que no vayan bien, pero hasta el momento veo que sí podemos, que el porcentaje promedio que llevamos da la posibilidad, sin embargo, es una carrera larga, espero que la raza no se canse, no se agote y en el camino no vayan a suceder algunas cosas que hagan que el desinterés gane al interés.

“Un millón de firmas es muy difícil, no está sencillo, el INE puso más trancas que un caballo de salto, y yo soy caballo de carreras, me pusieron más trabas que la tostada y creo que los partidos políticos tienen un partido enorme a que haya competidores independientes y van a seguir poniendo trabas en mi camino, los partidos políticos se oponen a todo, hasta a su propia condición”, declaró.