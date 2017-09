Fallo genera confusión a Estado por inicio de año electoral

Monterrey

Mientras que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón indicó que no está en contra de que la SCJN haya fallado a favor de que inicie el año electoral en noviembre, el secretario general de Gobierno, Manuel González, dijo que no se modifica la fecha de inicio del proceso en octubre.

Los funcionarios estatales afirmaron que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de turnar a otro ministro el análisis de las impugnaciones a la Ley Electoral del Estado, no puede interpretarse como un fallo final.

El Ejecutivo estatal indicó que la Corte no ha rechazado la impugnación de fondo del procedimiento que el Congreso local utilizó para aprobar la Ley Estatal Electoral.

"Simplemente va haber un returno, quiere decir que lo van a mandar a otro magistrado, de que no fueron suficientes los votos en contra o a favor de lo que nosotros estamos impugnando, nosotros no estamos impugnando los artículos de la Ley, sino de que el Congreso invadió las facultades del Ejecutivo.

"No pueden con seis magistrados valorar esto, lo que hicieron fue solamente decir que por los efectos de la urgencia que se necesita es que el proceso inicia en noviembre, y nosotros no estamos en contra de eso", dijo.

Rodríguez Calderón afirmó que no es abogado, por lo que le ha pedido a su cuerpo jurídico que revise la resolución de la Corte.

"Respetaremos la decisión del tribunal, lo que ellos deciden, nosotros no estamos de acuerdo con el procedimiento y nos inconformamos, en ese sentido creemos que no debe haber intromisión de la facultades ni del Ejecutivo en el Congreso, ni del Congreso en el Ejecutivo.

"El proceso está ahí, confío en que el tribunal tome la decisión y se respete en el orden constitucional, si el tribunal no respeta la propia Constitución el país está de cabeza, si los magistrados no respetan la Constitución, entonces, ya no sé qué vaya a pasar", dijo.

Sin tratar el tema de fondo, con seis votos en contra y dos a favor, la SCJN avaló desechar el proyecto del ministro presidente, José Ramón Cossío Díaz, mismo que planteó invalidar las reformas a la Ley Electoral de Nuevo León, con lo cual fijaron, por el momento, iniciar el año electoral en noviembre.

Por su parte, en rueda de prensa, Manuel González Flores explicó que la Corte simplemente desechó el proyecto de sentencia elaborado por un ministro y determinó returnar el caso a otro.

"Mientras no exista una sentencia las cosas permanecen como están; y como están es que la Comisión Estatal Electoral señaló que continúa el arranque del proceso electoral el 6 de octubre.

"No existe nada que cambie eso, para que no confundan a la ciudadanía", indicó.

En ningún momento, señaló el funcionario estatal, la SCJN dijo que la Ley fue reformada a tiempo para regir los comicios del próximo año.

"Los proyectos que analizaron, que tuvieron como consecuencia la presentación de un proyecto de sentencia ante un Pleno compuesto solo por ocho ministros, ya que tres de ellos están fuera, ante ellos se presenta un proyecto, en donde no ha presentado el Estado nada.

"No podemos ser perdedores de algo en donde no hemos participado", manifestó González Flores.

Dijo que la SCJN aún debe analizar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos e instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Recalcó que la decisión que tomaron los ocho ministros –de los 11 que integran el Pleno- sólo tiene efectos al interior de la SCJN para su organización administrativa y el proyecto será turnado a otro integrante.