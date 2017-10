Dice Bronco que no le sacó la vuelta a las críticas

Monterrey

Tras entregar su Segundo Informe de Gobierno al Congreso local, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón aseveró que no quiso sacarle la vuelta a las críticas que algunos diputados le formularon en la tribuna del Poder Legislativo.

TE RECOMENDAMOS: Cuestiona Congreso ausencia de Jaime en posicionamientos

En entrevista al término del mensaje que dio a los diputados en la tribuna, el mandatario estatal afirmó que no busca una confrontación, pues rendir un informe como tal no se lo permite el formato, por lo que debe ser modificado.

“No es por las críticas, era necesario no ir a la confrontación para poder tener menos complicada la negociación del presupuesto, el formato es un formato ya muy viejo, muy caduco que no permite el debate sino sólo escuchar, eso no es bueno para nadie, es una posición que respeto de los diputados, los estuve escuchando.

¿Gobernador Bronco o gobernador zacatón?, se le cuestionó.

“No es el término adecuado, no es por sacarle la vuelta a algo, Arturo (Salinas, diputado y coordinador del PAN) mismo lo sabe, es contundente en sus comentarios, él es siempre así, en una postura de diálogo no debe haber esa confrontación”, insistió.

Por ello, agregó Rodríguez Calderón, el protocolo formal para rendir un informe dentro del Congreso local deber ser modificado.

“Se debe cambiar el protocolo, no le permite al gobernante en turno (…) no porque sea yo; debe ser más de debate, más de debate de ideas, incluso de posicionamiento, es una comunicación de ida y vuelta; acudí el primer año y siempre es así, para sacar la nota periodística, puede decir la nota de este hombre: ’Bronco zacatón’ y eso no ayuda a nadie a Nuevo León, y eso no ayuda a nadie”, dijo.

El gobernador Rodríguez Calderón afirmó que no busca confrontar al Congreso, para que los diputados tengan la puerta abierta en cuanto entre a una discusión del proyecto de presupuesto de 2018.

“El formato dice eso, que el Ejecutivo debe proponer la hora y el día de la sesión solmene, y Arturo quería proponerla el miércoles de manera mañosa, es una mañosidad (sic).

“La presidenta del Congreso cumplió la Constitución, fue (la que negoció), ella vio la Ley, hizo respetar, la Ley dice eso, yo solicito el día que el Gobierno busca ir al Congreso, según dice el Artículo 57, fracción 8, del formato legal o el procedimiento. Yo cumplí con la Ley, vine a entregar el informe, respetando su casa, convocándolos a la unidad, para que cambien su actitud y podamos servir a Nuevo León”, señaló Rodríguez Calderón.