Condiciona gobernador segundo informe en Congreso

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón advirtió que sí está dispuesto a acudir al Congreso a rendir su Segundo Informe de Gobierno, pero no lo hará si los diputados sólo quieren que vaya para criticarlo.

Tras participar en la Reunión Anual de Industriales de Concamin en Cintermex, el mandatario estatal condicionó la rendición de cuentas ante el Poder Legislativo si sólo ve que le dan una “tunda” por parte de los legisladores.

“Yo no quiero que se vuelva a ver como lo hice en el pasado (en el Primer Informe), con todo respeto, ni siquiera fui a informar, fui a ver sus enojos, sus críticas, los protagonismos partidistas, yo los escuché, pareciera que ellos me informaron a mí de lo que no hice.

“Yo no les puedo evitar a ellos nada, esa es su casa, pero la Ley dice que le debo informar a la sociedad y debo de enviar el informe por escrito, eso dice la Ley, eso es lo que haré, pero ellos desean que ellos me inviten a que yo vaya y que se aguanten tres o cuatro horas para que yo pueda leerles todas las acciones y les llevaré pruebas y me dejan llevar una pantalla grande para que vean las acciones que dicen que no he hecho… Pero si quieren llevarme ahí a ponerme un cuatro... (no acudiré)”, señaló Rodríguez Calderón.