Gobernador no está bien informado: Coalición Anticorrupción

Monterrey

Para la Coalición Anticorrupción el gobernador Jaime Rodríguez Calderón no está bien informado sobre las leyes secundarias que compondrán en Sistema Estatal Anticorrupción, al resaltar que en éstas se establece claramente que los interesados no deberán tener militancia partidista al menos en los últimos 10 años.

TE RECOMENDAMOS: Ley Anticorrupción nace muerta: Bronco

Lo anterior en relación a las declaraciones del mandatario estatal, quien aseguró que el Grupo de Notables será palero de los partidos políticos en la localidad y no actuarán contra ellos en el combate a la corrupción.

En entrevista, Luis Gerardo Treviño, integrante de la Coalición, sostuvo que es una opinión muy pobre y muy irrespetuosa la del mandatario estatal para los ciudadanos que están participando en la construcción de las normas.

"Es una opinión muy pobre y muy irrespetuosa la del gobernador para los ciudadanos que están participando activamente en este tema y que es una conducta incongruente porque él se jactó de ir a combatir la corrupción y a la hora en que estamos trabajando en ello pues está poniendo todas las trabas para tratar de impedir que funcione.

"Eso dista mucho de los estadistas que necesita este país, como luego dicen ¡de lengua me como un taco! En la campaña dijo que iba por la corrupción y ahorita que lo estamos viendo pues es puro lero lero", dijo.

Respecto a la insistencia del gobernador de hacer elecciones para escoger al fiscal, el también presidente de Vértebra respondió que dicha situación es imposible dado que no se encuentra plasmada en la Constitución y además generaría riesgos sobre el financiamiento de las campañas para el mencionado cargo.

"Hay muchos riesgos, de entrada no sabes de lo que está hablando, por qué no existe esa figura en la Constitución, es decir, no existe el mandato para elegir al fiscal mediante un proceso electoral. Entonces, ¡cuando se la fume tiene que saber lo que fuma para que sepa lo que está diciendo!

"Uno de los requisitos básicos es que quienes forman parte de los comités de acompañamiento no tengan vínculo con partidos políticos, entonces no entiendo cómo quiere asociarnos a los partidos políticos si el requisito es no pertenecer a partidos políticos dentro de 10 años, probablemente no ha leído o no está bien informado (el gobernador)", concluyó.