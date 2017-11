En mi declaración patrimonial está esa propiedad: Bronco

Monterrey

Luego de que Ernesto Cerda Serna, director del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos (ICEE) presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la construcción en Galeana de una casa de campo por parte del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el mandatario estatal señaló que si lo citan para declarar acudirá.

Expresó que la acción de Cerda Serna no le preocupa porque todo está incluido en su declaración patrimonial.

“Pues que proceda (con la denuncia) finalmente yo ya lo expliqué, que en el caso de la investigación la debe de hacer cualquier persona, finalmente soy un hombre público y mi declaración patrimonial ahí está, en mi declaración patrimonial está esa propiedad (...) Si me citan (iré)”, declaró.

El viernes Jaime Rodríguez Calderón fue denunciado ante la Subprocuraduría Anticorrupción por el delito de enriquecimiento inexplicable y desvío de recursos, ambos por la construcción de una residencia en Pablillo, Galeana.

Ernesto Cerda Serna interpuso la denuncia de hechos en la Oficialía de Partes de la Fiscalía encabezada por Ernesto Canales Santos, quien en días anteriores había afirmado que se requería una denuncia para abrir una carpeta de investigación.

“En mi declaración patrimonial están las propiedades que yo vendí para construir esa casa, mi declaración patrimonial la haremos siempre que crezca el patrimonio o baje o suba, entonces deben de hacerlo para tranquilidad de todos, yo no estoy en contra de ello, no es algo que me preocupe, finalmente todo lo estoy haciendo bien, y no es algo que yo le haya quitado a alguien para hacer esa construcción”, declaró.