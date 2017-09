No desacredité Ley, ésta no sirve, afirma gobernador

Monterrey

Tras los cuestionamientos de los dirigentes estatales del PAN y PRI en Nuevo León por desacreditar la Ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón aseveró que lo que dijo es que esta Ley simplemente no sirve.

El mandatario estatal afirmó que en la elaboración de esta legislación ni siquiera fue invitado para externar una opinión, por lo que el proceso fue manipulado por los diputados locales.

“Creo que ellos deben hacer bien su trabajo, el tema de la Ley, es que es de las más importantes que hemos tenido y que pudiéramos tener (…) pudiera haber sido que se hubieran atrevido a que hubiera en el 2018 la elección del fiscal, hubiéramos sido el estado más fregón de México donde el ciudadano eligiera al fiscal, y que el que quiera competir se vaya a la calle a ganar simpatías y ganar confianza, pues, lo quieren de ´dedazo´.

“Finalmente el resto de los estados está avanzando de otra manera y ellos quisieron manipular este proceso; yo no hice la Ley, ni siquiera me invitaron a dar una opinión sobre la Ley, hoy no estoy desacreditando la Ley, estoy diciendo que no sirve y no va a servir”, expresó contundente.

Este martes, Rodríguez Calderón afirmó que el "grupo de notables" será "palero" de los partidos políticos y hará que el Sistema Estatal Anticorrupción sea una "ley muerta".

Un día después, las dirigencias estatales del PAN y PRI respondieron en contra de las declaraciones del gobernador y cuestionaron su posicionamiento al afirmar que está desacreditando los esfuerzos ciudadanos al crear esta Ley.

Sin embargo, el mandatario estatal insistió en que los diputados locales se la han pasado criticándolo durante dos años.

“Yo no estoy desacreditando nada, no hubo quién se interesara en eso (en ser fiscal) y los que se interesaron no cumplieron con los requisitos.

“Lo que estoy diciendo es que ellos no hicieron bien su trabajo, además los diputados se la han pasado criticándome dos años, entonces, ya no me hace mella ese tema”, señaló.