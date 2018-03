Gobernador aprobó los 4 aspirantes, dice Congreso

Monterrey

Luego de que el Gobierno del Estado presentó una terna distinta al cuarteto de finalistas para la Fiscalía General del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que les envió el Congreso, el Poder Legislativo respondió que tomarán como respuesta que el mandatario interino, Manuel González, está de acuerdo en que el titular del nuevo organismo se defina entre los cuatro que quedaron.

El coordinador de la bancada del PRI, Marco González, expresó que la ley es clara y que González debió mandar una terna y no lo hizo, sin embargo, aclaró que eso no detiene el procedimiento.

Aclaró que aún así, continúan con el análisis jurídico del documento que les entregó el Estado la noche del martes, a través del subsecretario de Gobierno, Homero Cantú, con la terna compuesta por los aspirantes Martha Camacho Salazar, Julio César Martínez Garza y Javier Luis Navarro Velasco, donde no tomaron en cuenta al cuarteto que les envió el Congreso, que conforman Gustavo Adolfo Guerrero, Javier Garza y Garza, Pedro Arce y José Guadalupe Saldaña.

"El escrito no procede el que mandó el Gobierno del Estado, se respeta la opinión de ellos, sin embargo, la ley es la ley y estamos concentrándonos en la creación del Sistema Estatal, por esta soberanía, vamos a trabajar con los cuatro nombres que ya fueron votados y con base en eso se van a citar el viernes y va a haber las comparecencias. Finalmente el Sistema Estatal sigue y la razón nos la va a dar la ley, él puede tener una actitud contra nosotros, pero nosotros no somos así, nosotros siempre queremos trabajar de la mano con el Gobierno del Estado".

Comentó que quienes hayan gritado foul, es porque el resultado de la votación no le favoreció, y que el SEA no se puede cuestionar, porque llevó dos años su elaboración y nadie lo discutió.

Dijo que Manuel González deberá evaluar si es prudente o no, porque reiteró que la terna que presentó no detiene la creación del SEA.

Por su parte, el diputado Arturo Salinas, coordinador de la bancada del PAN, comentó que el gobernador se burló del Congreso y de los ciudadanos que participaron en la elaboración del SEA, y que además desprecia el trabajo hecho.

Reiteró que el gobernador debe respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y al no hacerlo así, deja en claro que lo que pretende es aplicar una táctica dilatoria para continuar con el control de la Procuraduría de Justicia.

"Mi opinión es que el gobernador está despreciando el trabajo de los ciudadanos que durante los últimos meses han trabajado para conformar las listas y las ternas para elegir a los fiscales", dijo.





Es selección a modo, dice Ernesto Canales

El subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, aseguró que las propuestas de candidatos planteadas por el Congreso del Estado con criterios partidistas, que buscan la elección de fiscales a modo.

"Todo esto que realizó el Congreso para establecer un nuevo Sistema Anticorrupción no tenía más que como fin el darle el control de la lucha contra la corrupción a los mismos partidos que causaban la corrupción.

"Es por eso que el Gobierno del Estado tomó la posición de no ser parte, de no ser juego de esta maniobra del Congreso de buscar la exoneración, la no persecución de los delitos de corrupción a través de fiscales a modo de diferentes dependencias de la Procuraduría.

"Es una pena el que se haya perdido tanto tiempo y esfuerzo en una vil maniobra de apoderarse de una función con fines totalmente partidistas", señaló el funcionario en una charla que realizó a través de redes sociales.

(Redacción/Monterrey)