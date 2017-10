Reproches y respuestas a medias, durante Glosa

Monterrey

Con preguntas contestadas a medias, quejas de falta de apoyo del Congreso al Gobierno en combate a la corrupción y reproches de legisladores en relación a que el Estado no ha encarcelado a ningún ex funcionario de la administración anterior, este jueves el Congreso del Estado inició la Glosa del Segundo Informe con el tema de seguridad.

El evento se realizó en la sala polivalente del Congreso a donde acudieron el secretario general de Gobierno, Manuel González; el secretario de Seguridad, Arturo González; el procurador de Justicia, Bernardo González y el fiscal Anticorrupción, Ernesto Canales, quienes por momentos hicieron ver mal a los legisladores con sus respuestas más agresivas que las preguntas.

Caso concreto del diputado panista, Marcelo Martínez, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública quien cuestionó sobre los números negativos en seguridad, y a quien Manuel González le respondió que no estaba bien informado, porque no acudía a las reuniones en materia de seguridad, a diferencia del ex presidente de la citada Comisión, Gabriel Tláloc Cantú, quien sí asistía.

El coordinador de la bancada del PRI, Marco González, acusó al secretario general de Gobierno de ignorar en muchos casos al Poder Legislativo, mientras que el funcionario respondió que sí se reunía, pero con los jefes de partido.

Por su parte, el fiscal anticorrupción respondió a medias el cuestionamiento del por qué no había metido hasta el momento a nadie del gobierno “medinista” a la cárcel.

Cabe destacar que el secretario de Seguridad casi ni participó en la Glosa, ya que en la mayoría de los casos Manuel González y el procurador respondían las preguntas.

En la comparecencia, Bernardo González, dijo que el Tribunal Superior de Justicia está saturado con el alza de expedientes e incluso no se da abasto con tantos expedientes que le turna la dependencia a su cargo.

Para muestra señaló que en lo que va del año ha habido 19 mil vinculaciones a proceso, cifra que supera a los 17 mil de todo el 2015 y 2016, por tal motivo solicitaron a los diputados reformas legales para integrar a por lo menos 10 magistrados más al Poder Judicial.

También durante la glosa, Ernesto Canales acusó a los legisladores de entorpecer el trabajo de la dependencia a su cargo mediante la creación de nuevas reglas a través del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que genera que haya procedimientos impugnables.

En tanto que el procurador reprochó a los diputados que no los hayan invitado a participar en las mesas de trabajo para la elaboración del SEA.

Problemas de inseguridad

Al concluir este evento, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Arturo Salinas, comentó que luego de la comparecencia de estos funcionarios, está convencido de Nuevo León está en problemas por la inseguridad.

Dijo que al no contestar algunas preguntas que les plantearon los diputados a los funcionarios, habla de un estilo independiente del gobernador Jaime Rodríguez de no respetar las instituciones y despreciarlas, además de violentar la ley.

“No se puede vivir en una sociedad en donde no haya reglas que se respeten, ellos siempre vienen en un tono cínico, sarcástico, agresivo e inclusive violento con algunas preguntas que les incomodan”.

“Estoy convencido de que Nuevo León está en problemas, estoy convencido de que la seguridad en Nuevo León es un caos derivado de que las autoridades en materia de seguridad se dedican a hacer política, el subprocurador de Combate a la Corrupción, Ernesto Canales, dice que no mete a la gente a la cárcel y acusa al Congreso de ser un obstáculo cuando, al contrario, creo que el obstáculo que hemos visto es la deficiente actuación que tiene la Procuraduría y la Subprocuraduría Anticorrupción”, declaró.