No se le acabó la fiesta a los bandidos: Fedeco

Monterrey

La Federación de Colonias de San Pedro arremetió contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón al condenar que no se le acabó la fiesta a los bandidos ni la tenencia desapareció, que la obra pública no se ve, pero sí los baches y la corrupción, con una seguridad que deja mucho que desear, niñas con sobrepaso burladas y un mandatario abucheado... en su primer año de gobierno.

En un video de Foro Comentarios titulado "Los independientes", publicado en redes sociales, Gilberto Marcos Handal, presidente de la agrupación vecinal, dio una tunda al mandatario estatal.

"No ha logrado gran cosa, por no decir nada, en beneficio del Estado, pero ya dilapida tiempo, energía y seguramente recursos públicos. ¿Qué pasa, qué pasó con las promesas y las esperanzas de tanta gente?

"La tenencia no desaparece, no se le acabó la fiesta a los bandidos, los Medinas siguen sueltos, los corruptos al interior del gobierno no son castigados, la obra pública no se ve, los baches no los tapó, la contaminación avanza, la seguridad deja mucho que desear, las niñas con sobrepeso son burladas.

"La toga y el birrete fueron jubilados y las mañas no se acaban... el gobernador ya fue abucheado, la gubernatura es de seis años, y lleva poco más de uno, pero para la campaña del 18, ya no falta nada y no ha cumplido... a estas alturas, Jaime Rodríguez Calderón ya debe saber que sin 2017, no habrá 2018", arremetió.

El 3 de octubre de 2015, en su toma de protesta, y primer discurso como gobernador, el mandatario estatal afirmó que se le acabó la fiesta a los bandidos, en alusión al gobierno de su antecesor, encabezado por Rodrigo Medina de la Cruz.

El video de Foro Comentarios cuestiona a los gobernadores que aspiran a una candidatura presidencial, por lo que incluye al de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y al de Morelos, Graco Ramírez Garrido-Abreu.

"Tenemos por lo menos dos gobernadores de tierras lejanas promoviéndose en tierras de Nuevo León, vemos los espectaculares en diversos puntos del estado, el primero es el más sancionado por el INE porque no sólo gasta en promoción aquí, sino en otros lugares, el panista Moreno Valle.

"El otro también sancionado por el INE, pero en menor grado, es el perredista gobernador de Morelos, Graco Ramírez, ese despilfarro lo deberían conocer los poblanos y los morelenses, así se la rifan a lo largo y ancho del país sin ninguna misericordia para las deterioradas finanzas públicas porque esto lo hacen, por supuesto, con costo al erario y luego como no les alcanza les da por subir y crear impuestos, sin compasión para los callados y sumisos ciudadanos", criticó.

Con esta introducción, Marcos Handal da pie a arremeter posteriormente contra Rodríguez Calderón.

FSAD