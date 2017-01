En Torre Trump no me hinqué: Fernández Noroña

Ciudad de México

Gerardo Fernández Noroña dijo que vacacionó en Nueva York con el objetivo de realizar una protesta pacífica en la Torre Trump, propiedad del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Fernández Noroña, quien se presentó como “candidato independiente a la presidencia de México”, dijo que permanecerá dos días más en la ciudad y, una vez que regrese a México, se sumará a las protestas por el incremento en el precio a las gasolinas, acudiendo a cargar combustible y no pagando el impuesto que corresponda.



"No me hinqué. No me hinco ni en la iglesia porque soy ateo (...) desde un principio mi determinación fue venir a hacer esta protesta, por eso escogí venir a Nueva York (…) mi objetivo era la protesta de ayer, que de hecho adelanté un día porque platiqué con mexicanos acá residentes acá, para que no acompañaran a la protesta y nos ayudaran a difundir a la prensa. Y luego me di cuenta que se les helaba el corazón cuando les planteaba las cosas y que además había dificultades. Y luego pensé que era un error mío convocar a la prensa porque los alertaría de la protesta”, dijo Fernández Noroña, en entrevista para Grupo Fórmula.

TE RECOMENDAMOS: Noroña protesta contra muro fronterizo en la Torre Trump

Ayer, Gerardo Fernández Noroña acudió a la Torre Trump, en la Quinta Avenida, para exigir respeto a la soberanía de México y pedir que si construyen un muro, que sea la frontera que existía en 1830, cuando Texas, California y otros estados pertenecían a México.

“Se pusieron muy hostiles, pensaron que ponerse muy agresivos yo me iba a amilanar y yo estaba muy claro en lo que iba a hacer, una demostración de firmeza, de exigencia, de respeto a nuestra independencia y soberanía”, dijo Fernández Noroña.

La protesta duró cinco minutos y fue transmitida a través de redes sociales.





OVM