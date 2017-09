Noroña busca candidatura independiente, pero no competirá

Ciudad de México

Gerardo Fernández Noroña presentó ante el Instituto Nacional Electoral su manifestación de intención para contender por la presidencia de la República como candidato independiente.

Sin embargo, aseguró que no pretende competir realmente ante la previsión que existe de un fraude electoral, además de que no pretende competir en contra de Andrés Manuel López Obrador, al que consideró como el candidato mejor posicionado.

Por lo que si bien aseguró que tiene toda la capacidad para lograr recolectar el número de firmas que plantea la ley, no entrará en el sucio juego político ni aceptará ofrecimientos del gobierno criminal para ir en contra de sus convicciones.

"Los malosos se propusieron ayudarme si yo acepto atacar a López Obrador; entonces me dan las firmas, me dan dinero y me dan acceso a todo. Yo no voy a jugar a dividir, no voy a jugar a ser el tonto útil de la derecha", dijo.

En un documento de tres hojas, Noroña aseguró que los integrantes del INE son una farsa que han convalidado verdaderos atracos electorales en más de una de las elecciones realizadas este año, al ser un órgano dominado en su mayoría por el partido en el poder.