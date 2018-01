Avalan diputados a nuevo secretario de Gobierno

Monterrey

Por considerar que una persona conciliadora y que construiría acuerdos, el Congreso del Estado avaló el nombramiento de Genaro Alanís como secretario general de Gobierno.

El legislador priista, Héctor García, comentó que Alanís es un hombre con experiencia y sensibilidad social, en tanto que el diputado panista, Hernán Salinas, destacó su trayectoria, aunque aclaró que analizarán cuáles son sus primeras acciones para poder evaluarlo.

“En el caso de Genaro es un hombre con experiencia, es un hombre que me parece que en este interinato hacía falta en la Secretaría de Gobierno por la sensibilidad social que tiene, es un hombre que tiene experiencia sobre todo en temas muy sociales, y creo que es una buena señal por parte del Gobierno, falta ver los planes y los programas que traen, pero me parece muy acertado el nombramiento de Genaro.

“Es una persona muy conciliadora que me parece que podrá sumar mucho para los proyectos que están pendientes; el acercamiento con grupos sociales y políticos para la gobernabilidad del estado, me parece que Genaro lo puede hacer adecuadamente, va a mejorar con él (la relación Gobierno-Congreso), lo manifestado por el gobernador interino más la llegada de Genaro me parece que van a facilitar mucho las cosas, es muy conciliador, es un hombre de mucho acuerdo y me parece que fue una decisión de las más acertadas que ha tomado Manuel González”, declaró el legislador priista.

Le pidió un mayor acercamiento con el Congreso del Estado y aclaró que para él con Genaro Alanís están dadas las cosas para que se logre la construcción de acuerdos con el Legislativo.

Por su parte, el diputado panista, Hernán Salinas, dijo que estarán atentos a las primeras acciones que realice el nuevo secretario general de Gobierno en las próximas semanas para poder hacer una evaluación de su desempeño.

“Necesitamos esperar cuáles son sus primeras acciones en concreto ya como secretario general de Gobierno y que sean sus primeros pasos los que nos permitan hacer una evaluación sobre su desempeño, finalmente el responsable y así lo hemos dicho siempre, de la marcha de la administración, pues es el gobernador y en este caso el gobernador interino, Manuel González.

“Entonces los aciertos o fracasos de todas las personas que él nombre o ratifique pues serán atribuibles a él, entonces esperamos que por el beneficio de Nuevo León el nombramiento del nuevo secretario general de Gobierno ayude a construir diálogos y sobre todo acuerdos que es lo que necesita el estado. Conocemos un poco la trayectoria del licenciado Genaro, es una trayectoria en el servicio público de diversos aspectos”, comentó