PRD analizará el jueves opciones contra 'gasolinazo'

Ciudad de México

El PRD analizará este jueves el aumento de precios de las gasolinas a fin de plantear alternativas para revertir el impacto en el bolsillo de la gente, dijo la presidenta nacional de ese partido, Alejandra Barrales.

TE RECOMENDAMOS: Empresarios ven desproporción en 'gasolinazo'

"Nos vamos a reunir este jueves, donde vamos a analizar estos temas y donde planteamos una agenda integral (...) buscaremos sumarnos a estas quejas, entender que está pasando y proponer una alternativa para revertir estos impactos", dijo en entrevista con Manuel Feregrino para Grupo Fórmula.

Afirmó que hay un descontento social y la gente se está arriesgando a violar la ley para reclamar y demostrar su enojo.

"Más que un presagio, es lo que se está viendo en la gente: quema de gasolineras, se deje cargar gasolina de manera gratuita. La gente se está arriesgando a violentar la ley, es la gente que de manera espontánea está reclamando", indicó.

Dijo que el gobierno está reuniendo los ingredientes para un descontento social y la ciudadanía es la que se está organizando para protestar, "no estamos hablando de partidos políticos".

"Lo más preocupante de estas manifestaciones es que el gobierno no está siendo sensible, está actuando como si no pasara nada", dijo.





jbh