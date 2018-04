Rechazan más de 44 mil ser funcionarios de casilla

Tampico

Más de 44 mil tamaulipecos han rechazado participar como funcionarios de casilla este próximo 1 de julio, entre las principales causales está por enfermedad, edad avanzada, porque trabajan o simplemente porque no les interesa, indicó el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Tamaulipas, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo.

En casi 50 días de visitas por parte de los supervisores y capacitadores- asistentes electorales, un promedio de 44 mil 132 tamaulipecos rechazaron ser capacitados para fungir como integrantes de casilla durante la jornada electoral.

Señaló que en la primera insaculación, salieron sorteados un total de 340 mil tamaulipecos para ser funcionarios de casilla, hasta el corte del día miércoles 25 de abril, se había visitado 330 mil 216, los cuales se les había encontrado en su domicilio y fueron ya notificados de que habían salido sorteados.

"Tuvimos un sorteo, en donde salieron insaculados 340 mil 134 tamaulipecas y tamaulipecos, de esos, se han ido a visitar hasta el día de hoy (miércoles 25 de abril) 330 mil 216 ciudadanos, ya fueron notificados.

Tenemos un rechazo, de que desde un inicio nos dijeron que no, tenemos un total de 44 mil 132, definitivamente fueron rechazos, algunos porque manifestaron estar enfermos, eran personas de edad avanzada, trabajan y ese día les es imposible dejar de trabajar, o simplemente nos dijeron, no me interesa", explicó.

Refirió que hasta el día martes 24 de abril, han sido notificados y capacitados 79 mil 691 tamaulipecos, de los cuales se hará la segunda insaculación el próximo 8 de mayo, en donde quedarán designados qué cargo ocuparán en las mesas directivas de casilla (presidente, secretario, escrutadores o suplentes).





JERR