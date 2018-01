No existe ilícito por funcionarios ex miembros de AC de 'El Bronco': Estado

Monterrey

El Gobierno del Estado aseveró que no existe ilícito alguno en que tres funcionarios del Gabinete actual hayan conformado la Asociación Civil Viva la Nueva Independencia que encabeza el gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón.

En entrevista en el Pabellón Ciudadano, Manuel González Flores, gobernador interino, descartó que se desvíen recursos del erario a la campaña de 'El Bronco', por haber integrado esta AC.

"Primero, no se incurre en ningún ilícito, si ellos hubiesen o siguiesen estando en una asociación que sirve para vigilar que se cumpla cabalmente la Ley Electoral en materia de gastos e ingresos en la campaña.

"Sin embargo, para que no hubiese ninguna duda alrededor de eso, los tres que son funcionarios, dejaron de estar en esa asociación, los cambió el ingeniero Jaime Rodríguez para que no hubiera ninguna duda", dijo.

MILENIO Monterrey informó que Genaro Alanís de la Fuente, recién nombrado secretario General de Gobierno; Mauricio Torres Elizondo, coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; Jorge Castillo Villarreal, director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Nuevo León, integraron la Asociación Civil que fundó "El Bronco" para lanzarse a la Presidencia, hasta octubre de 2017.

González Flores indicó que no esconden el apoyo que en forma personal pueden manifestar o pronunciarse como funcionarios, pero que es muy diferente a que haya un desvío de recursos públicos hacia Rodríguez Calderón.

"La seguridad es total, nosotros no vamos más que participar con nuestro apoyo, porque no estamos de ninguna manera, ninguno de nosotros está en contra del apoyo al gobernador con licencia Jaime Rodríguez, pero de eso a que desviemos recursos, o que utilicemos recursos del erario público para la campaña, pues, no va hacer así.

"Los funcionarios que han querido acompañar al futuro candidato, hoy ciudadano en búsqueda de respaldos, están pidiendo licencia o renunciando a sus cargos, ninguno se irá con pago del Gobierno o siendo funcionarios el Gobierno, tendrán que solicitar licencia o renunciar", comentó el gobernador interino.