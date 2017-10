Buscan reparar fugas en presa La Boca con apoyo de vecinos

Monterrey

Para evitar que continúen las fugas de agua en la presa de La Boca, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, Marco González, declaró que aportarán recursos de vecinos del lugar para adquirir unos sellos especiales que se requieren en las compuertas.

El legislador mencionó que él mismo aportará 20 mil pesos para adquirir uno de los 10 sellos, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no tiene recursos en este momento para ello.

Declaró que se reunirá con el alcalde de Santiago, Javier Caballero; un representante de colonos del mencionado municipio y el delegado de la Conagua, Óscar Gutiérrez Santana, para buscar los recursos a particulares para el resto.

“Yo me voy a apuntar para la compra de un sello de una compuerta, para poder sellar una de las diez, y la idea es que con otros vecinos de ahí de la presa hagamos una colecta para hacer eso, esto junto con el recurso federal para la rehabilitación de las compuertas.

“Ahorita lo que urge es el sellado, pero sólo existe el recurso privado, no ha existido respuesta de nadie más, así que vamos a tener que apoyar, si no se hacen estos arreglos la presa se va a vaciar gradualmente en cinco o seis meses. La presa está en el 74 por ciento de su capacidad, ha subido 25 por ciento en menos de una semana, ya estamos revisando que no haya fugas en las compuertas, ya Conagua se puso las pilas, y le hacemos una petición a Agua y Drenaje que por ningún motivo bajen el nivel acumulado, hay que cuidar la presa”, comentó González.

Consideró que el sellado de las compuertas es una urgencia para evitar que la presa La Boca siga perdiendo el vital líquido y se vuelva a tener bajos niveles, por lo que ante la falta de apoyos, se hará con recursos privados.

Luego de que el Gobierno Estatal presentó la instalación del Comité Técnico del Fideicomiso Presa de La Boca, con la que aseguran, buscan la transformación del paraje turístico en un parque que incluirá, entre otras cosas, un área de playa, Marco González declaró que espera que ese fideicomiso estipule hacer atractiva la presa con niveles mínimos de agua.

“Espero que ese fideicomiso estipule en alguna parte hacer atractiva la presa con niveles mínimos de agua, mañana vamos a tener otra reunión con el alcalde de Santiago, Javier Caballero, Jaime Elizondo, representante de vecinos, Óscar Gutiérrez y yo, para ver la manera que con donativos pagar los sellos de las 10 compuertas, cuestan alrededor de 20 mil pesos cada sello”, comentó.