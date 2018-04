Segob advierte sobre eliminar fuero a funcionarios

Ciudad de México

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida se pronunció a favor de eliminar la impunidad de quienes ostentan un cargo público, pero advirtió de la dificultad que implicaría eliminar el fuero y que incluso por un asunto de tránsito un servidor público no pudiera salir del país o bien ejercer sus funciones.

El secretario dijo que el asunto está en la cancha del Poder Legislativo y consideró que es bueno que en el Senado -donde se detuvo la aprobación de la minuta aprobada por la Cámara de Diputados- puedan discutirse y resolverse "muchos escudos de la democracia para el ejercicio de las funciones".

TE RECOMENDAMOS: Diputados derogan figura de arraigo judicial



En entrevista posterior a la clausura del Seminario Nacional de Seguridad Pública Municipal organizado por la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), el secretario Navarrete Prida fue interrogado por la falta de aprobación de la minuta que elimina el fuero incluido al presidente de la República y explicó que en el Senado pretender formular algunas observaciones a lo aprobado en San Lázaro y dijo estar atento a ello, "con pleno respeto en la cancha del poder Legislativo".

Navarrete Prida sí se pronunció por hacer una valoración de conjunto porque "en un país como el nuestro, sería muy difícil que por una cuestión de tránsito, por ejemplo, se generara la posibilidad de una comisión delictiva que podría llevar, en los mejores temas, a una sanción administrativa a un funcionario que representa al Estado mexicano, se le pusiera brazalete, que no pudiera salir de México, que no pudiera representar al país, o que no pueda ejercer sus funciones o que tenga que estar declarando como testigo en todos los casos".

Agregó que "todos estamos a favor de eliminar la impunidad que puede dar un cargo, que creo que es importante y esa debe de desaparecer: las posibilidades de impunidad que da un cargo, pero desde luego, muchos escudos de la democracia para el ejercicio de las funciones, y qué bueno que se analicen y se discutan, están en la cancha del Poder Legislativo y qué bueno que se vean y se puedan resolver en su momento", expresó.

JOS