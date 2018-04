El fuero que se quede para lo que debe ser: Ana Gabriela Guevara

México

Serena. De mirada fuerte. Está por terminar su ciclo en el Senado. Correrá hacia una diputación por su natal Sonora. En la meta, tiene la mira puesta en la gubernatura:

¿Enojada?

No, nunca.

¿Preocupada?

Tampoco.

¿No le preocupa el país?

Sí, mucho.

¿Un país de horror?

Se ha convertido.

¿México: el país y el lugar equivocado?

Es un gran país. En lugares lo han llevado a que se equivoque.

¿Será una elección definida por el enojo?

Más por el hartazgo y el cansancio.

¿Se usará el miedo?

Siempre. Es un factor diferenciador.

Parece que es de poca sonrisa.

No. Soy auténtica.

¿No dice el eslogan “sonrían que vamos a ganar”?

Sí, la sonrisa es un reflejo.

¿Serena?

Me enseñó el deporte a serlo.

¿Se siente escuchada?

Creo que cuando tengo que levantar la voz, me escuchan.

¿Querida?

Sí, mucho.

¿Todavía le debemos sus logros deportivos?

No es una deuda. Es un reconocimiento y de mi parte un agradecimiento.

¿Su vida, un ejemplo a seguir?

Sí.

¿Difícil ser mujer?

Complejo en un esquema donde no se nos abre la puerta tan fácil ni hay condiciones fáciles.

¿Difícil ser joven?

Sí. Es lo más difícil y donde tenemos que redefinir acciones.

¿Joven pobre es un criminal?

No, la pobreza está en la mente. Si se les criminaliza los empobrecemos de carácter y actitud.

¿Ha mentido?

¡Quién no ha mentido!

¿Mentir en defensa propia?

No. El ser una figura pública es un pecado capital mentir.

¿Amnistía?

Está mal interpretada.

¿Se puede perdonar?

Se vale perdonar, es por salud mental.

¿El perdón es impunidad?

No.

¿Usted ya perdonó a sus agresores?

Sí, desde el primer día.

¿De eso se trata la reconciliación?

No es propiamente una reconciliación. Repito, es por salud. Para eso están las leyes y el castigo.

Por cierto, ¿ya le repararon el daño?

Sigue el proceso.

¿No hubiera sido mejor mocharles las manos?

No, nunca.

En fin, ¿el norte está con López Obrador?

Sí, mejor que nunca.

¿Y dónde dejarán al “Bronco”?

¡En su casa!

¿“El Bronco” está como una moto?

No lo sé. Solo es un factor diferenciador.

Por cierto, ¿AMLO debe respetar a las minorías?

Como presidente y como candidato debe respetar todo.

¿Los derechos de las minorías han de someterse a consulta?

No, no. No los derechos.

¿La política hay que tomarla en serio?

Sí.

¿Como a nuestros políticos?

Primero, tenemos que entender qué es política.

¿Qué es política?

Lo que hacemos todos los días: respetar reglas, transitar, comunicarnos, planificar.

¿Y tiene algo de adrenalina la política?

Claro que la tiene y más cuando se hacen las cosas y llegan los logros.

Por cierto, ¿se ha dopado?

Nunca.

¿Ni alguna sustancia prohibida para mejorar el rendimiento?

Nunca.

¿Qué aprendió en el Senado?

Que hay que generar acuerdos, que el país no se detiene. Una gran enseñanza.

¿Qué le enseñó Bartlett, por ejemplo?

Aprender.

¿Le enseñó a ser congruente?

La congruencia está en uno, no se hereda ni tampoco se platica.

¿Qué aprendió de Gamboa Patrón?

Es un hombre de la política.

¿Quién le enseñó que la política era mentir?

No es por mentir. Es saber hacer política.

¿Senadora, le gusta el dinero?

No.

¿Necesita dinero?

No, no.

¿Eso lo sabe Alberto Anaya?

No lo sé. Nunca hablo con él de dinero.

¿Usted no recibió “moches”?

No.

¿Ni cuotas por gestionar obras?

No.

¿Ni un descuento en motos de lujo?

Somos oposición y no entramos en ese cuadro. Lo de mis gustos lo pago de mi bolsa, con mi sueldo. No con moches.

¿Algo de priista que lleve dentro?

Mi primera referencia de política. No había más que un solo partido y en ese partido hice mis primeros pasos como deportista.

¿Además nació un 4 de marzo?

Así es.

¿Eso es para sonreír?

Nada que ver. ¡No soy de la misma edad!

En fin, ¿se despide del Senado?

Con una gran sensación de haber hecho lo que me alcanzó.

¿Van a revisar el ramo 23 o no?

Se tiene que revisar. Aunque la tarea será ahora en el cambio de Cámaras.

¿Qué Senado fue este?

Va a ser un Senado histórico.

¿No sabían de la “estafa maestra”?

Son cosas que se manejaron en otra ala del Senado.

¿Nada de Odebrecht?

Nosotros no.

¿Nada de triangulación del erario?

No, nada.

¿De las contrataciones directas a las paraestatales?

Nosotros no.

¿Para qué sirvió el Senado?

Nosotros, para hacer el contrapeso. Los cinco votos permanentes de ir contra todas las reformas y de estar señalando las equivocaciones del gobierno.

¿Al menos le dirán adiós al fuero?

Esperemos que se quede para lo que debe ser. Y no un adiós como un castigo.

¿Ya hay acuerdo?

No.

¿Como tampoco lo hay en fiscalía anticorrupción?

No. A eso ya le cantaron “Las golondrinas”.

En fin, ¿falta que corra por la gubernatura de Sonora?

La gente lo decidirá. No estoy negada.

¿Si llegó Claudia Pavlovich cualquiera puede?

Es la primera mujer gobernante del estado, pero no es un referente.

¿Necesita a Beltrones de su lado?

Es un actor político importante y reconocido del estado.

¿Qué tal va gobernando Claudia?

Puede hacer más.

¿Ha crecido la deuda?

La deuda. Delincuencia, inseguridad, cercanía a jóvenes, la frontera y las drogas…

¿Nos dirá que usted representa a los sonorenses?

Tuve el honor. No solamente representar a mi estado, sino a mi país.

¿Eso sí es para sonreír?

¡Es un honor!

¿Qué fue del robo de su casa en Hermosillo?

Querían encontrar otras cosas.

¿A alguien le interesa dañarla?

En política, la dinámica cambia.

¿Necesita protección?

Sí. Pero esa la tengo con la gente.

¿Se vive bien del erario?

No, trabajo.

¿Ni en el Senado?

Trabajo.

¿Hasta viajes todo pagado?

¡Trabajo!

¿Qué tal le fue en Ghana?

Muy bien. Avanzar en la importancia para voltear hacia otros horizontes, no todo es EU.

¿Y ahora quiere ser diputada?

Así es, diputada federal.

¿Qué va a hacer en Nogales?

Hay mucho por hacer.

¿Allá la quieren?

Mucho. Me lo dicen las encuestas y la gente.

¿Para ser elegido primero hay que comprarse una casa?

No, ¿como para qué?

¿Eso lo sabe Alfonso Durazo?

No sé si fuera necesario para ser candidato comprar una casa.

¿Conoce el Nogales de ahora?

Sí.

A ver, ¿en la frontera hay más cruce de mariguana o heroína?

De todo.

¿Cocaína?

Todo.

¿Qué cártel gobierna ahí?

Están todos. Es frontera, todos tienen que brincarla.

¿Cuántas mujeres violadas por traficante suman diario?

Muchas. Las que conocemos y las que no conocemos.

¿Cuántos túneles hay solo en Nogales?

Lo desconozco. Pero desde que tengo uso de razón, existen.

¿A cuántos asciende el uso de tráfico de armas?

El tráfico es ida y vuelta. Pero hay más tráfico de allá para acá.

¿Para qué quiere ser diputada?

Para servir a la gente.

¿Se puede gobernar Sonora?

Claro que se puede gobernar y tiene un potencial grandísimo.

¿Y se puede gobernar sin el crimen?

No podemos separar las cosas. Son cosas que existen y tenemos que aprender a nadar con lo que hay, no empezar a segmentar.

¿Cuál es su mayor equivocación?

Haber querido ser una heroína de algo que no me tocaba. Del tema del retiro para el deporte y tomé esa bandera y no salieron como pensé.

¿AMLO gana en esta carrera?

Es una carrera más corta, con más reglas y donde ya no está solo. Va mucha gente con él.

¿A ver si no se queda con la medalla de plata?

¡Lo dudo!

¿Están preparados para perder?

En la competencia se tiene que contemplar todo.

Afuera está Ricardo Anaya.

Bien por él.

¿En serio ve perdido a Meade?

En referencia a lo que hemos visto va muy rezagado.

¿A poco pierde el PRI en Sonora?

Creo que no pierden, pero el crecimiento de la izquierda es muy notorio.

¿Pierden en Coahuila?

Pero se crece.

¿Pierden en Tamaulipas?

Pero se crece.

¿Rebasan Atlacomulco?

Ese sí puede ser.

¿Ve al PRI y al Frente unirse?

Ya no funciona el amasiato.

Insisto: ¿AMLO gana?

Va a ganar.

¿Y si no, hacia dónde debemos correr?

No es correr. La vida y el país continúan. Pero va a ganar.

¿Se soltarán los tigres?

No hay necesidad. Morena debe continuar, las legislaturas a hacer su trabajo y el sistema, también.

¿Llamaría a la calma?

Siempre, la violencia solo va a generar más violencia.

¿Y sigue de pocas sonrisas?

No, así es mi personalidad.

¿“Sonrían que vamos a ganar”?

Vamos a ganar. Pero hay que tener la sonrisa cuando ganemos. No antes.