El Frente por la Dignidad “resurge” y se manifiesta

Torreón, Coahuila

Luego de que la Comisión de Fiscalización atendió la queja número 141 por parte del Partido Acción Nacional (PAN), donde denuncian gastos no reportados por el gobernador electo, Miguel Ángel Riquelme, Guillermo Anaya Llamas, ex candidato de la Alianza Ciudadana por Coahuila, acompañado por los ex candidatos a la gubernatura, manifestó ante los laguneros que no tienen duda de la anulación de la elección.

“No tenemos duda de que se va a anular la elección, de que habrá un gobernador interino y se convocarán a nuevas elecciones”.

En una manifestación en la Alameda Zaragoza de Torreón, indicó que el Tribunal Electoral de Coahuila sigue desgastando al Instituto Nacional Electoral (INE), el cual tendrá el papel de “árbitro” en las elecciones del 2018 y no puede perder más credibilidad.

“La queja número 14/2017 es el último clavo del ataúd del candidato del PRI”, señaló.

“El PRI apelará ante lo que decida el Consejo General del INE, sin embargo echar abajo otra vez los gastos de campaña es ir en contra del árbitro, el cual determinará al próximo Presidente de la República".

Por su parte, otros de los representantes del Frente por un Coahuila Digno, como Javier Guerrero señaló, “estamos viviendo un momento estelar de la historia política de Coahuila y de la Comarca Lagunera", concluyó.

rcm