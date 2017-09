El Frente Ciudadano va a ganar en 2018: Dante Delgado

México

Político de viejo cuño. Veracruzano. Respetado por los suyos. Escuchado. Uno de los artífices del frente opositor que buscará competir en 2018.

¿De buena memoria, don Dante?

Muy buena memoria.

¿Hasta el más mínimo de los detalles?

Recuerdo mucho.

¿Se le debe dar muy bien el resentimiento?

Desde luego que no, porque la amargura frena e inhibe.

¿Sin odios?

Ni rencores.

¿Ni odios jarochos?

¡Mucho menos!

En fin, ¿nos puede recordar cuántos años tiene en la función pública?

Cuarenta años.

¿Para qué le han servido?

Para siempre imaginar la construcción de un proyecto diferente.

¿Algo de qué arrepentirse?

De lo que no hice.

¿Ni de haber sido priista?

No, no me arrepiento. Por el contrario.

¿Qué le queda de esa formación política?

Que conozco sus entrañas.

¿El cinismo?

No, la verdad.

¿Falta que nos diga que está contento?

Nadie debe de estar contento cuando nuestra generación le ha fallado a México.

Pero, ¿hemos valorado sus aportaciones al país?

Porque no he querido que sean valoradas. He luchado para la transformación.

¿Se siente respetado?

Afortunadamente, sí.

¿El hijo pródigo de Alvarado?

No. Uno más entre los alvadoreños y cordobeses.

¿Y ahora decidido a impulsar el Frente Ciudadano por México?

¡Resuelto!

¿Qué es eso?

Es una opción que establece reglas claras para un cambio de régimen.

¿Por México?

Por México.

¿Que quieren acabar con la corrupción?

Es posible. Necesitamos construir escenarios posibles si los imaginamos.

¿También suscriben que el régimen político está agotado?

El 100 por ciento es disfuncional.

¿Ya no da para departamentos en Miami?

No debe de darlos.

¿Ni para la enajenación de predios y amplios terrenos?

No, no deben de darse.

¿Este régimen ya no da para desarrollos inmobiliarios?

Bueno, depende qué actividad tengas.

¿Ni para explotación de maderas preciosas?

El combate a la corrupción debe darse en todos los frentes.

Entonces, ¿el frente va?

El frente sí.

Insisto, ¿para los ciudadanos?

Esencialmente el ciudadano en el centro de las grandes decisiones.

¿Eso vende bien?

Debe de ser.

A ver, ¿qué instrucciones tienen para elegir al fiscal anticorrupción?

Que no sea partidista y que esté comprometido con el país.

¿Ya hay nombre?

No creo que lo importante en este momento sea prefigurar nombres.

Seamos serios, ¿por qué debemos creerles?

No es fácil, pero lo estamos intentando. Construir un nuevo régimen es un gran reto.

¿Qué es la simulación?

Engañar a la gente.

Además, ¿prometen gobierno de coalición?

No prometemos, construiremos gobierno de coalición.

¿Auténticos?

Reales.

¿Cómo usted?

Como muchos mexicanos preparados para los cargos al servicio de la sociedad.

¿Con qué agenda?

Con una agenda de profunda transformación para el país.

¿Un ejemplo?

En todos los órdenes: económico, político, de seguridad, de finanzas públicas.

¿Falta que nos diga que van unidos en lo ideológico?

Desde luego que no. Vamos unidos en propósitos de cambio al país.

¿Dice de buena memoria?

Siempre la he tenido.

¿Recuerda cuántas veces nos han dicho lo mismo?

Es verdad, siempre en la vida todos dicen y pretenden hacer lo mismo.

¿Los mexicanos somos tontos?

Muy inteligentes, un pueblo generoso.

Don Dante, ¿para qué están trabajando?

Para responderle a una sociedad que está por encima de la clase gobernante.

¿Juegan a ganar?

Vamos a ganar.

¿A qué juega Ricardo Anaya?

Ignoro, pero lo respeto y creo que está poniendo su mejor empeño.

¿Es de confiar?

Para mí sí.

¿Tanto como usted?

No lo conozco a profundidad, pero es una gente joven con ideas, con emoción.

¿Qué debemos de recordar de Moreno Valle?

Su paso como gobernador y su experiencia como legislador.

¿Los apoya?

Espero que no se quiebre.

¿A qué juega?

Desde luego él quiere ganar, pero debe ganar primero México.

¿Sin el PRI?

A un lado del PRI.

Insisto, ¿el frente “una fuerza política democrática”?

Sí, que se va a construir a lado de los ciudadanos.

¿Como las elecciones internas del PRD?

Independientemente de fracturas internas, hay que estar encima de las diferencias.

¿Como el Movimiento Ciudadano?

Donde hay plena armonía. Lo del frente lo probaron por unanimidad.

Por cierto ¿cuánto están recibiendo por las prerrogativas?

Unos 250 millones de pesos.

¿Cuántos militantes tienen?

Más de medio millón. El MC pide se elimine el financiamiento público a partidos.

¿Cuántos votos garantiza, don Dante?

No garantizo. Hemos tenido 2 millones y medio. Representamos a 4 millones, con fuerzas regionales reales.

¿Ese es el capital?

No. Es la voluntad de las fuerzas que creen en un proyecto diferente.

A propósito, ¿cómo está Luis Walton?

Muy bien.

¿Qué debemos recordar de él?

Que ha sido el mejor alcalde de Acapulco.

¿El Acapulco de hoy se le debe?

No. Hoy es consecuencia de una gran perversión y donde siempre ha habido violencia.

En fin, ¿no prefiere pasarse del lado de los triunfadores?

Lo somos: los triunfadores deben de ser el pueblo de México.

A ver, ¿nos recuerda cuándo ha ganado?

He ganado y perdido. Tengo la satisfacción de haber ganado la senaduría en 2006.

¿Y cuánto ha ganado?

Lo que ganan los senadores.

¿Terrenos?

Hemos tenido posibilidades de aplicarnos en inmobiliaria. Le quiero recordar que mi suegro siempre vivió de eso y lo saben en Córdoba.

Insisto, ¿hay que tomarlos en serio?

Muy en serio.

¿No ha pensado que lo están utilizando?

No, porque a la edad que tengo sería un acto de ingenuidad.

¿Hace cuánto habló con Osorio Chong?

He platicado con él solamente tres ocasiones.

¿Y con Beltrones?

Últimamente, como dos o tres ocasiones.

¿Y qué se han dicho?

Cuando él habla de gobierno de coalición le he preguntado que con qué partido.

¿No estarán, sin querer, operando para el PRI?

El PRI le falló al país.

¿Y no están trabajando en contra de AMLO?

Para él respeto y paz.

¿A usted qué le hizo?

Simplemente tomó la decisión de transitar con el PT.

¿Lo vencen?

Desde luego que este proyecto va a ganar el próximo año.

Por cierto, ¿ya viene Marcelo Ebrard?

Buen amigo.

Sigamos serios, ¿prefiere al PRI que a AMLO?

Preferimos que los ciudadanos estén por encima de partidos y de visiones estrechas.

¿A ver si no acabarán desprestigiando a los frentes políticos?

Eso será consecuencia de sus resultados.

¿Y a los independientes?

Se las han puesto tan difíciles.

¿Quedan?

Solos no pueden cambiar al país.

¿El frente gana con Mancera?

El frente tiene a Mancera como aliado.

¿Ganarán con esos ‘spots’?

No creo en los spots. Creo en los debates.

¿Y Ricardo Monreal, al gobierno de la CdMx?

Es una gente brillante que desde mi punto de vista fue engañado.

¿Y si aprovechamos para destaparlo?

No soy quien.

¿Qué falta por amarrar?

Todo.

¿Amigos hasta la complicidad?

Nunca hemos sido cómplices, hemos sido aliados.

A todo esto, ¿qué va a pasar con Barrales?

Barrales es una mujer excepcional que ha estado trabajando.

¿Usted tiene oportunidad en Veracruz?

No busco nada.

¿Recuerda aquí como lo trataron ahí?

Claro, hablábamos de que no se deben de olvidar las cosas.

¿De la cárcel?

De todo.

¿Qué está haciendo Yunes con su estado?

Es una persona desde mi punto de vista menor y regional.

Por cierto, ¿ha visto a Fidel Herrera?

Tengo muchos años que no lo veo.

Ayúdenos a entender los cálculos del frente: ¿el PRI gana si va solo en 2018?

No va a ir solo. Va a ir con sus aliados de siempre el Verde, Panal.

¿Entonces si ustedes están unidos en un frente le ganan al PRI?

Desde luego que vamos a ganar.

Esto es que si se dividen, ¿gana el PRI?

Vamos a ganar unidos.

¿Si se fracturan, triunfa el PRI?

No nos vamos a fracturar.

Luego entonces ¿para ganar el PRI, solo tiene que dividirlos?

Lo intentará.

¿No parece una cuestión complicada para el PRI?

Muy complicada, porque el Presidente siempre ha sido operador, ahora va a fracasar.

¿Atlacomulco debe de estar en fiesta?

¡En razón de qué!

¿La legitimación del próximo presidente pasará por la cárcel de su antecesor?

No lo creo. Debe pasar por la fortaleza de un proyecto de nación.

¿Amnistía anticipada?

No creo en amnistías. Creo en el estado de derecho.

¿Después de 2018, le aconseja a Peña Nieto quedarse o autoexiliarse?

Será una decisión personal.

¿Y a Eruviel?

Otra decisión personal.

¿Seguro que es un régimen agotado?

¡Totalmente agotado!

¿Seguro que quieren cambiarlo?

Profundamente. Deben cambiar las cosas para construir un nuevo régimen.