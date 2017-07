Al Partido Verde no lo invitaron al frente amplio

Ciudad de México

El Partido Verde no fue invitado al Frente Amplio que impulsan las dirigencias del PAN y PRD, pese a que los ecologistas hayan dicho que están listos para dialogar con la oposición; tras ello, el vocero Carlos Puente aseveró que no han roto su alianza con el PRI, pero no descartan ir solos a la elección presidencial de 2018 para impulsar su propio proyecto de nación.

Hace dos semanas, en entrevista con MILENIO, Puente dijo que el Partido Verde estaba listo para dialogar con el frente opositor.

Ahora, al no haber recibido una invitación formal, respondió: "No cancelamos el diálogo con ninguna fuerza política. Creo que está mal aquella persona que cancela el diálogo con otra fuerza política y lo descalifica antes de escucharlo; me extraña que cuando se quiere convocar a un frente amplio democrático, a priori se descalifique a otros partidos políticos".

Aseguró que pueden "tener coincidencias", escucharse y a partir de eso definir la coalición electoral.

Sin embargo, destacó que "de ninguna manera hay una ruptura con el PRI, con quien hemos logrado construir este proyecto transformador".

Al respecto, dijo que el Partido Verde está abierto al diálogo "con ellos (el PRI) y con todos", e incluso reconoció la posibilidad de competir solos, sin alianzas, en las elecciones presidenciales de 2018.













SBG