Fraustro Siller encabezará proceso de entrega - recepción

Saltillo, Coahuila

Luego de que el gobernador electo, Miguel Ángel Riquelme Solís, diera a conocer que será José María Fraustro Siller quien encabezará el equipo de transición para el proceso entrega - recepción, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local dijo que analizará si deberá renunciar a este cargo para dar puntual cumplimiento a su nueva encomienda.

Expuso que se enteró de ello por los medios de comunicación, por lo que buscará reunirse con el gobernador electo, al tiempo que reconoció que esta nueva encomienda es una responsabilidad 'muy grande' en la actuará como se debe.

Sobre la cuestión de cuando estaría renunciando al cargo, Siller respondió que respondió, “lo voy a analizar, no creo que no sean compatibles, pero déjenme analizarlo, no lo tomen como una declaración mía voy a revisar bien ese tema”.

“Si yo tengo que renunciar por hacer bien esa situación (encabezar el equipo de transición) pues lo hago, si no, pues voy a tratar de compaginar las dos cosas”, agregó.





rcm