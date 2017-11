Ex alcalde denuncia actos anticipados de campaña de Roberto Albores

Chiapas

Francisco Rojas Toledo, ex alcalde panista de Chiapas, denunció por medio de un video difundido en redes sociales, que el senador chiapaneco, Roberto Albores Gleason, realiza actos anticipados de campaña, al recopilar firmas y claves de credenciales de elector con panfletos que se reparten entre los habitantes del estado.

El ex mandatario mencionó que le llegó un calendario 2017-2018, donde viene una imagen del senador y un panfleto en el cual le pide nombre y la clave de credencial de elector, que constituye a un delito electoral, según la reglamentación electoral.

“Don Roberto Albores Gleason, me hizo llegar este calendario 2017-2018; que por cierto le hubiera puesto algo más atractivo que esto. Asimismo, me hizo llegar un panfleto y en él me pide mi nombre, mi clave de credencial de elector, lo cual es un delito”, comentó Francisco Rojas, en el video publicado en YouTube.

El militante de Acción Nacional agregó que espera que los ciudadanos no caigan en el juego de firmar o dar su clave del elector.

“Pero, de antemano, le digo don Roberto, no lo voy a firmar y espero que todos los ciudadanos no caigamos en este juego”, declaró Rojas Toledo.

Francisco Rojas lanzó una invitación a los diferentes políticos para que en lugar de invertir en cualquier tipo de publicidad, mejor destinen los recursos a resolver los problemas de pobreza extrema, la falta de servicios de salud, el desempleo y la inseguridad que aquejan a los chiapanecos.

