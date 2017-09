Serían Fondos municipales los más afectados

Monterrey

Las partidas federales dirigidas a los municipios podrían ser las más afectadas de cara al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2018, adelantó el diputado federal por el PRD, Waldo Fernández González.

TE RECOMENDAMOS: Invertirán 8.6 mdp en Explanada Santa Lucía

Se especula que las partidas económicas para la infraestructura en los estados no serían afectados con la serie de recortes que se plantean para el próximo año debido a las tareas de reconstrucción en los estados afectados por ambos sismos de septiembre.

"Creo que donde va estar el mayor problema es en el asunto de los municipios, las bolsas de los recursos de los diputados, que tradicionalmente van a los municipios. Creo que será ahí donde habrá un menoscabo", mencionó Waldo Fernández.

Refirió que por el momento no se ven posibilidades para que los proyectos de infraestructura de Nuevo León, como sería la construcción de la Línea 3 del Metro, sufran afectaciones.

"No veo condiciones ahora para que nos puedan quitar los proyectos de infraestructura que vienen para el estado, me parece que no sería ni lo adecuado ni lo correcto para Nuevo León", añadió el diputado federal.

Waldo Fernández recordó que la Ley de Ingresos se votaría, a más tardar, 15 de octubre en la Cámara de Diputados.

No obstante, refirió que hay factores como el precio del dólar, o bien, si hay alguna protección que el Gobierno Federal haya determinado para las variaciones en el precio del barril de petróleo.

El Gobierno Federal ha anunciado que se harán diversas modificaciones al PEF 2018, con la tarea de reconstrucciones de las ciudades del centro y sur del país afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, que han dejado más de 300 muertos y miles de construcciones afectadas.