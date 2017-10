Pide no adelantarse con inversión de Fondo Metropolitano

Monterrey

Más allá de adelantarse en decidir que el Fondo Metropolitano 2018 sea invertido en el Metro y en el Hospital Metropolitano, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón debe cumplir primero con los recursos de 2016 destinados a la regeneración de carpeta asfáltica de algunas vialidades, reveló el alcalde de Apodaca, Oscar Cantú.

En entrevista, el presidente municipal reclamó que hasta este momento no se ha concluido la inversión de los recursos del año pasado en algunas vialidades de Apodaca, por ello dijo estar en desacuerdo con el Gobierno del Estado de querer adelantarse en este tema.

Además resaltó que el tema tiene que ser analizado para ver de qué forma se verá beneficiado el municipio de Apodaca.

"Pues no tendríamos que ver porque si son fondos metropolitanos de donde se va a ver beneficiado Apodaca, todavía no se termina de aplicar el Fondo Metropolitano de 2016, nos comprometimos a aplicar pavimento en la carretera Miguel Alemán, todo Antigua Carretera a Roma y todo el Boulevard Humberto Ramos Lozano desde el centro de Apodaca hasta Santa Rosa y todavía no se aplica, y ¿venimos platicando sobre lo que viene en el 2018?

"El trato que hicimos en el 2016 no se ha terminado en el 2017, la carretera Miguel Alemán es la única pavimentada pero no se ha concluido, pero el Fondo Metropolitano también tiene que ver en la Antigua Carretera a Roma desde San Nicolás hasta el centro de Apodaca y lo que es la conexión de la Miguel Alemán a la Laredo por el Boulevard Humberto Ramos Lozano y no hemos aplicado un sólo metro cuadrado. Son 300 mil metros de carpeta asfáltica y apenas llevan 120 mil", manifestó.

Aunado a ello, resaltó que los recursos del Fondo Metropolitano de 2017 tampoco han sido destinados en una conexión que acordaron en la zona sur del municipio.

"El de 2017 todavía no se empieza aplicar y es una conexión que traemos allá en la zona sur del municipio en la colonia villas de San Carlos para conectar la carretera Huinalá hasta San Miguel y que conecta con la calle Israel Cavazos en el lado de Guadalupe.

"Estoy en desacuerdo, si estamos pensando en lo que viene ya, pues quiero ver en que se va a beneficiar el municipio de Apodaca, hasta ahorita hemos salido perjudicados por los tiempos, traemos un desfase de un año y medio en la aplicación de sus recursos", concluyó.