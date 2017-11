Fondo Metropolitano viene en cero pesos, afirma PAN

Monterrey

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Salinas Garza, reveló que aunque el Gobierno Estatal habría logrado un incremento de un 12 por ciento en los recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, la mala noticia es que el Fondo Metropolitano tendrá cero pesos para el 2018.

El legislador responsabilizó al Gobierno Estatal, de esta situación, ya que dijo, es quien aplica esos dineros y debió haber hecho la gestiones para que le cayeran recursos a este fondo.

“No podemos ver ese logro como un logro (sic), porque en realidad todo está en una partida que son los proyectos de asociación público-privada, que están destinados a construcción de hospitales o a algunos tramos carreteros, en realidad tenemos que ver cuál fue el perjuicio real, trae cero pesos para la zona metropolitana.

“Nunca había habido un año en el cual en Nuevo León al Fondo Metropolitano le tocaran cero pesos, trae cero pesos en proyectos de infraestructura para municipios, esto es terrible porque los municipios hacían obra pública necesaria para sus comunidades con base a estos recursos federales que tampoco están”, dijo.

Comentó que además del Fondo Metropolitano, algunos fondos de cultura también estarán en cero pesos para el próximo año.

En cuanto a un logro general de 12 por ciento más de recursos para Nuevo León en el 2018, expresó que ese logro es de los diputados federales de la entidad, de todos los partidos políticos.

“Trae cero pesos en fondos de cultura y aquí tenemos gente de la sociedad civil encargados de los temas culturales pidiendo que se aumente el presupuesto y nos tocó cero pesos, es decir, yo no vería este 12 por ciento (de aumento) que hay que agradecérselo a la gestión de todos los diputados federales de Nuevo León de todos los partidos, como un logro, porque tenemos partidas que vienen en cero y que van a ser lamentadas el siguiente año por los ciudadanos cuando no tengamos obra pública o cuando no tengamos cierta infraestructura que es necesaria y que se hace con esas partidas.

“Yo lo que les diría es algo muy simple, el Fondo Metropolitano sólo lo aplica el estado y trae cero pesos, ¿quién debió haber hecho las gestiones para que ese Fondo Metropolitano trajera dinero?, pues es el Gobierno de Estado, eso es evidentemente una responsabilidad que está en sus manos, y no hizo la tarea anda en sus firmas”, declaró.

A proteger ríos

Por otra parte, una iniciativa de reforma al artículo 120 y 155 de la Ley Ambiental del Estado presentó este viernes el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Felipe Hernández Marroquín, con la finalidad de que los municipios tengan la facultad de vigilar ríos y arroyos.

El diputado comentó el objetivo con esta acción es evitar que se vuelvan a presentar situaciones como la de hace unos días cuando por accidente hubo un derrame de aceite hacia el río La Silla en el municipio Guadalupe en donde murieron cientos de peces.

Con esta iniciativa, según Hernández Marroquín, los municipios estarían obligados al menos cada cuatro meses los ríos y a restaurar áreas dañadas.