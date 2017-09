Darán $120 mil del Fonden para pérdida total de casa

México

Por los estragos de los sismos de 7 y 19 de septiembre pasados, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) entregará hasta 120 mil pesos para la reconstrucción de viviendas con pérdida total debida a desplomes, rupturas o desplazamientos de los cimientos y socavación del terreno.

Para reparar rupturas parciales de cimentación o agrietamientos de pisos, muros de carga o elementos estructurales, flexión de losas y caída parcial de paredes o techos otorgará 30 mil pesos, mientras que en el caso de viviendas que puedan ser autorreparadas el monto será de 5 mil 500 pesos.

Después de los sismos que sacudieron Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero, las secretarías de Gobernación y Hacienda modificaron las reglas del Fonden.

En el anexo de Atención a la Vivienda pasó de 28 a 30 mil pesos el monto para materiales, herramientas y mano de obra para reparar los daños parciales de las casas afectadas, además de que establece que “se deberá recomendar su reubicación a zonas seleccionadas como adecuadas para uso habitacional”.

Protección Civil de Segob modificó las reglas generales del Fonden para ampliar el alcance de las obras de reconstrucción estatal, de manera que los gobiernos locales puedan solicitar apoyos parciales inmediatos a cuenta del costo total de la reedificación, para acciones a ejecutar en 30 días.

También cambiaron los Lineamientos de Operación Específicos del fondo para agilizar el flujo de recursos y atender a los damnificados y, con ello que la autoridades locales puedan recibir hasta en un día hábil posterior a su solicitud, los recursos de los apoyos parciales inmediatos, después de la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños.

Las reglas del Fonden establecen que en el caso de reubicación y construcción de viviendas, las dependencias federales o gobiernos locales adquirirán predios susceptibles para uso habitacional de no disponerse de suelo y que esos beneficiarios recibirán un lote, un paquete de obra para materiales y herramientas por 120 mil pesos.

De éstos podrán destinar hasta la tercera parte de 20 por ciento al pago de mano de obra para los propios beneficiarios por la autoconstrucción, y las dos terceras restantes al pago de asesoría especializada y técnica en ejecución de las obras.

REASIGNACIÓN

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, garantizó que durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2018 se reasignarán los más de 38 mil millones de pesos previstos por el presidente Enrique Peña Nieto para la reconstrucción en los estados afectados.

Ramírez Marín dijo que todavía no hay un estudio de cuáles serán los rubros con recortes, pues aún no inicia el análisis del PEF, pero advirtió que seguridad, educación, salud y programas sociales no podrán ser sujetos a reducciones.

Un día después de que el Presidente informó que los daños por huracanes y sismos superan los 38 mil 150 millones de pesos y que las viviendas afectadas son más de 250 mil, el líder cameral sostuvo que “tenemos que buscar ese dinero para el fondo de reconstrucción, no hay manera de decir que no”.

Respecto a la designación de estos recursos, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, señaló que cada peso que se asigne a la reparación de los afectaciones tendrá GPS para saber exactamente en qué se ocupan.

“Las reglas del Fonden obligan a que se georreferencie cada apoyo. Probablemente el viernes (hoy) tendremos lista la hoja de transparencia. Lo que ya se gastó se cargará para ubicarlo y lo que está por gastarse, cada peso, traerá GPS para darle seguimiento ciudadano”, dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola para Televisa.

Además de esta hoja, a partir del próximo lunes cada acción estará documentada y sujeta a consulta pública.

Meade explicó que sin tener el cálculo preciso, la atención de la emergencia implicó un gasto de aproximadamente 2 mil millones de pesos, mientras que el proceso de reconstrucción irá de 35 a 38 mil millones de pesos, por lo que para empezar se han aprobado 4 mil 500 millones.

Al sostener que la adjudicación de estos recursos implicarán ajustes al presupuesto para lo que resta de este año y 2018, señaló que el 10 de octubre se conocerá si el bono catastrófico cubre el sismo del 19 de septiembre, pues la cobertura dice que su activación se contempla solo tras un evento de más de 8.1 grados de magnitud.

DESCALIFICAN ESTIMACIÓN

El coordinador de los diputados perredistas, Francisco Martínez Neri, calificó de apresurada la estimación de 38 mil millones de pesos hecha por el gobierno federal y cuestionó qué tan apegada es la cifra a la realidad, si se toma en cuenta que son más de seis entidades afectadas.

Este cuestionamiento también se hizo en el Senado, donde las bancadas de PAN y del bloque PT-Morena calificaron esta propuesta de “ocurrencia” del actual gobierno.

Los senadores panistas, encabezados por Fernando Herrera, anunciaron que la próxima semana presentarán reformas legales para impulsar un decreto de emergencia que permita operar un fondo de reconstrucción nacional, paralelo al Fonden, a fin de atender de inmediato a los damnificados.

Dolores Padierna dijo que según estimaciones de especialistas, se requieren cuando menos 250 mil millones de pesos, pues tan solo para reconstruir las comunidades afectadas por los huracanes de 2013 en Guerrero se usaron 40 mil millones y no alcanzaron.

Ahí en el Senado, la Junta de Coordinación Política acordó citar a comparecer la próxima semana ante el pleno al secretario de Hacienda para que explique los ajustes que se harán al presupuesto con motivo de los sismos, en el contexto de la glosa al quinto Informe de gobierno.

SENADORES APLAUDEN A RESCATISTAS

Senadores brindaron un minuto de aplausos en agradecimiento a las brigadas internacionales y a los millennials que apoyaron en la remoción de escombros y el rescate, tras el sismo de 7.1 que sacudió Ciudad de México y otras entidades. Además, anunciaron que en sesión solemne agradecerán las donaciones para damnificados.

Con información de: Silvia Rodríguez, Angélica Mercado y Silvia Arellano.