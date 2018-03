Nombran a Gustavo Guerrero como fiscal general

Monterrey

Luego de meses de polémica por la forma en la que se creó el Sistema Estatal Anticorrupción, mediante votación, el Pleno del Congreso del Estado eligió este viernes a Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez como fiscal general del Estado por los próximos seis años.

Los legisladores fueron convocados a sesión extraordinaria este viernes para definir, por votación, a quien estrenará el cargo de la Fiscalía General, y decidieron que fuera Guerrero Gutiérrez con 40 votos a favor de 41, ya que uno lo obtuvo Javier Garza y Garza.

En la mañana, el primero en comparecer fue Pedro Arce Jardón, continuó Javier Garza y Garza, luego tocó el turno a Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez y cerró el ciclo José Guadalupe Saldaña.

TE RECOMENDAMOS: Difunde PJ revista sobre equidad de género

A los tres se les aplicó el siguiente cuestionario que inició con tres minutos de tiempo para que expresaran antecedentes y trayectoria académica y laboral.

Luego procedieron a las siguientes preguntas para los cuales se les otorgaron cinco minutos por cada una:

-De resultar electo como fiscal general de justicia en el Estado, ¿cuál sería el plan de trabajo a implementar en la Fiscalía?

-¿Cuáles cree que sean los retos y áreas de oportunidad de la Fiscalía General?

-¿Cuáles serían las acciones a implementar en los primeros 100 días al frente de la Fiscalía?

-¿Cómo interpreta la autonomía e independencia de la Fiscalía y cómo sería la relación de la Fiscalía con los poderes estatales, así como con las demás autoridades estatales y municipales?

-¿Por qué deberíamos de elegirlo como fiscal general del Estado?

Cabe destacar que antes de la votación, ya algunos diputados se tomaban fotografías con Gustavo Guerrero.

Resultados en base a ley, no a venganzas: Guerrero

El ahora fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, declaró que la Fiscalía General laborará con resultados en base a la ley, no a venganzas.

Dijo que abrirá las puertas del organismo para tener una fiscalía ciudadana y establecerá una agenda con organismos no gubernamentales para que fijen parámetros de medición.

Expresó que recurrirá a la innovación constante porque fortalece y por ello requerirá a fiscales capaces y honestos, además de peritos con capacidad probada y laboratorios de primer nivel.

"Me presento ante ustedes sin más apoyo que mi trabajo y el ejemplo que he dado a lo largo de 37 años de servicio público, la experiencia que me ha enseñado a ser útil, a los demás, es el único propósito que engrandece al ser humano, sin duda debemos luchar contra la impunidad, pero no con sentimientos, sino con razón, no con querellas mediáticas, sino con planes basados en la ciencia del derecho.

"Obtendremos la tranquilidad con resultados basados en la aplicación de la ley, no en venganzas personales, porque la ley fomenta la convivencia y la venganza fomenta el odio, que es el cáncer de las sociedades modernas, el principal propósito del fiscal general del Estado, es la búsqueda de la paz, es decir, la tranquilidad del pueblo, en la tranquilidad se encuentra el reconocimiento de los derechos del otro, la igualdad y la construcción de las metas comunes", expresó.

Señaló que el trabajo organizacional a través de la integridad, lo que cambia las estructuras sociales y aseguró que ha propiciado mediante su trabajo, el cambio de personas del vicio a la virtud, como quien vivió atrapado en las adiciones y ahora es libre para vivir en la virtud.