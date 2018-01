Fiscalía Anticorrupción investiga 5 ex alcaldes por peculado

Saltillo, Coahuila

Hasta este martes, la Fiscalía Anticorrupción tiene 28 carpetas de investigación abiertas por presuntos actos de corrupción, entre las que se encuentran las denuncias en contra de 5 ex alcaldes por peculado.

Jesús Homero Flores Mier, Fiscal Anticorrupción del Estado, comentó que se está actuando con las diferentes entidades en contra de quienes se abrieron las carpetas de investigación.

Recordó que algunos de los casos son contra dependencias del Gobierno del Estado, sindicatos y ex servidores públicos de algunos ayuntamientos.

“En los casos de los ex alcaldes son denuncias que presentó la Auditoría Superior del Estado y se puede ver cómo estamos trabajando en San Pedro, en Sabinas, en Frontera”.

Comentó que en las carpetas de investigación en contra de ex alcaldes, se han realizado diligencias con proveedores y funcionarios públicos, sin embargo no se ha llamado a comparecer a ex tesoreros o ex ediles.

Recordó que al menos 4 ciudadanos se han amparado en contra de las acciones que la Fiscalía ha estado realizando, al tiempo que expuso que aún no se les ha notificado sobre dichos recursos legales.

rcm