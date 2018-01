Reprochan llamado de Meade sobre Sistema Anticorrupción

Ciudad de México

La oposición en el Senado reclamó al precandidato José Antonio Meade el llamado a tregua para impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción al señalar que ha sido el PRI el que ha frenado los nombramientos en el Congreso sobre este tema.

El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, dijo que no ha habido voluntad política del PRI de entrar de lleno a una discusión que dé autonomía verdadera a los integrantes del SNA, más allá, incluso, de los nombramientos.

“Hacemos un emplazamiento a José Antonio Meade , al PRI, al presidente a que entremos al análisis del 102 constitucional y que no pueda ser el presidente que proponga y quien destituya al nuevo fiscal, que le demos verdaderas autonomías al fiscal general de la república y a los magistrados anticorrupción. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo”, señaló el perredista.

En tanto, el PAN dijo que la posición de Meade es meramente político y no un interés real de combatir la corrupción.

El coordinador de los panistas en la cámara alta, Fernando Herrera, dijo que después de cinco años y medio de opacidad, al Gobierno federal y al PRI les entró la prisa por nombrar a magistrados y fiscal anticorrupción, “para ocultar la corrupción sexenal de la presente administración”.

“Si la articulación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no se ha completado es, precisamente, por la oposición del PRI-Gobierno a analizar y votar la reforma integral del artículo 102 constitucional, para eliminar no sólo el pase automático de Procurador General de la República a Fiscal General - pendiente de la ratificación de los congresos locales-, sino modificar los periodos de ejercicio en los cargos de las fiscalías y otorgar al Senado la facultad para designar y removerlos, y que ésta no quede en manos del Presidente de la República”, reclamó.

Herrera Ávila señaló que la propuesta que se hace ahora en el PRI desde la campaña de su precandidato a la Presidencia de la República, para aprobar los nombramientos pendientes del SNA, no es más que un pronunciamiento “meramente político porque, en su momento, no hicieron la tarea”.

“Con desesperación, hoy el PRI-Gobierno apela a la desmemoria y sólo busca apresurar los tiempos legislativos, cuando en el pasado reciente se ha opuesto terminantemente a completar la integración del SNA, rechazando la demanda de la oposición de dotar de plena autonomía a la Fiscalía Anticorrupción y entrar a fondo a un rediseño integral del Modelo de Procuración de Justicia”, acusó.





