Fiscales prometen mano dura

Monterrey

Luego de tomar protesta como fiscal General de Justicia, y fiscal Anticorrupción, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez y Javier Garza y Garza, respectivamente, se comprometieron a trabajar con mano dura, a no tener vínculos con grupos de ex gobernadores y a proceder sin miramientos contra quien resulte responsable, si tienen las pruebas para ello.

Guerrero Gutiérrez, dijo además no ser una figura reciclada, y que, por el contrario, al tener 37 años en el Poder Judicial, al que renunció este viernes, le dio experiencia para favorecer su labor en la Fiscalía General.

Resaltó que en el Tribunal Superior de Justicia logró el establecimiento del Tribunal de Tratamiento de Adicciones, el Tribunal de Justicia Restaurativa, la Casa de Convivencia Familiar y nuevos modelos de administración de justicia, entre otras cosas.

"No podemos ser reciclados, yo creo que la experiencia de al menos en mi caso de 37 años, aprovecharla para beneficio de la sociedad, no pueden decir que sean reciclados, lo que cuenta de nosotros es el trabajo que hemos hecho de 37 años. Esas experiencias no podemos decir que son recicladas.

"Las investigaciones se tienen que hacer objetivamente, no basadas en venganzas, seremos muy objetivos, se le vinculará procesalmente al que sea responsable, no cuestiones mediáticas", agregó.

Reconoció que fue designado a propuesta del gobernador panista, Fernando Canales, y que coincidió con el ex gobernador Fernando Elizondo, posteriormente con el mandatario estatal priista, Natividad González Parás, y en el 2013 al 2015, con el entonces gobernador Rodrigo Medina, pero que se trata de hechos circunstanciales.

"Yo no sé de dónde sacan que me vinculan con los ex gobernadores. Yo he tenido 37 años en el Poder Judicial, y si vamos a contar de eso pues me van a tener que vincular también con Martínez Domínguez. A mí me eligieron constitucionalmente en esas épocas, han sido leyendas urbanas (que pertenece al grupo de algún ex gobernador)".

Dijo que pretende crear fiscalías ciudadanas, ya que él fue elegido por un método ciudadano.

En relación a los homicidios y alertas amber de esta semana, expresó que solicitará los avances a los representantes de la Procuraduría de Justicia para darles seguimiento.

Señaló que trabajará con respeto hacia el gobernador en turno, y que el hecho de que haya enviado una terna, donde no lo incluían, quiere decir que trabajan con venganzas, caprichos o resentimientos.

"No puede ser ni podemos actuar con venganzas, caprichos o resentimientos, tenemos que tener esa madurez para actuar", expresó.

Promete mano dura

Por su parte, Javier Garza y Garza se comprometió a actuar con mano dura para el combate a la corrupción y pidió que la ciudadanía denuncie, si detecta anomalías, a todos los medios posibles.

"Habrá mano dura en contra de la corrupción, yo solicito el apoyo de toda la ciudadanía, a través de todos los medios para que denuncien todos los actos de corrupción para integrarlo de la mejor forma posible, vamos a ver que sean delitos, porque puede haber sanciones administrativas que competen a otra instancia.

"Garantizo actuar con legalidad, transparencia, con dedicación en bien de la ciudadanía de Nuevo León, podemos confiar en que si tenemos los elementos de prueba suficiente para poder consignar, lo vamos a hacer sin miramientos de ninguna persona que sea señalada en este tipo de imputaciones", explicó.

Aclaró que de acuerdo a la ley, todos los asuntos que tiene la actual Subprocuraduría Anticorrupción van a continuar en esa dependencia, mientras hayan sido presentados, pero los nuevos casos de ahora en adelante le tocarán a la Fiscalía Anticorrupción que él encabeza.