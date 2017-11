Senado aprueba que hasta un dirigente de partido sea fiscal electoral

Ciudad de México

Con apenas 64 votos del PRI, del PVEM y los panistas "rebeldes", el Senado aprobó las reservas propuestas por el independiente Manuel Cárdenas, que permitirán no solo a militantes que hayan ejercido cargos de elección popular, sino hasta a dirigentes de partido, ser el próximo fiscal electoral que vigilará las elecciones presidenciales de 2018.

La oposición del PT-Morena y panistas como Pilar Ortega, Héctor Flores y Víctor Hermosillo denunciaron que con ello el Senado abre la puerta para que el Senado elija un fiscal con conflictos de interés, con la ayuda de Cárdenas Fonseca que se ha convertido "en el senador más priista de este pleno".

En tribuna, los panistas Roberto Gil y Javier Lozano abogaron por eliminar el candado que impedía a cualquier militante que haya ocupado un cargo de elección popular en los últimos 6 años inscribirse en la convocatoria, al sostener que la ley no lo prohíbe y el Senado no puede incluir requisitos que no se incluyeron en la reforma de 2016.

Pero no solo se eliminó ese candado, sino que el ex senador de Nueva Alianza, hoy independiente Cárdenas Fonseca, propuso eliminar también la restricción para quien haya sido dirigente partidista en los últimos seis años.

"Por muy deshonroso que sea militar en un partido, ojalá que el Senado repare, porque está citando un artículo mal, un principio que deriva en interpretaciones", planteó Gil Zuarth, quien refirió que la convocatoria se emitió con equivocaciones legales.

A su vez, aunque el Partido Verde se escandalizó porque el ex fiscal Santiago Nieto había trabajado para el Senado bajo la contratación del PRD en el Instituto Belisario Domínguez, el coordinador Carlos Puente dijo que ahora sí están de acuerdo en que no se impida que quien haya ocupado un cargo de elección popular pueda aspirar a ser fiscal elctoral.

En su turno, los senadores Miguel Barbosa, Manuel Bartlett, Dolores Padierna y Alejandro Encinas, advirtieron que legal o no, lo que se perfila es un fiscal electoral que tendrán conflictos de interés, al señalar que ya hay negociaciones entre el PRI, PAN, PRD y PVEM para emitir convocatoria con nombre y apellidos.

Luego de que Cárdenas Fonseca propuso eliminar el candado, el morenista Zoé Robledo lo acusó de ser el senador más priista de la legislatura, porque ya en otras ocasiones ha actuado igual para abrirle paso al PRI en reformas como la eliminación de la llamada 3de3.

"¡Qué vergüenza!" reprobó Bartlett.