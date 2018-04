Priistas presionan para elegir fiscal general hoy o mañana

México

El coordinador del PRI en el Senado,Emilio Gamboa, reconoció que hay presiones de "compañeros" para elegir en las próximas horas al fiscal general, por lo que se dio a la tarea de convencerlos de que ese tema se puede llevar a un periodo extraordinario.

En tanto organizaciones sociales hicieron llegar una carta dirigida a los senadores en donde demandan que la Cámara cumpla con el ofrecimiento de construir una fiscalía autónoma.

En la misiva dirigida a Ernesto Cordero, manifestaron su preocupación respecto al proceso de construcción de la fiscalía general y advirtieron de un posible albazo, "nos preocupa de sobre manera que a escasos días de finalizar el periodo de sesiones y tomando en cuenta el contexto político electora se pretenda aprobar un proyecto de fiscalía general que no responda a las necesidades del país".

TE RECOMENDAMOS: Fiscal general será invitado a reuniones de seguridad: Sheinbaum

En conferencia, Emilio Gamboa dijo que en las últimas horas hay compañeros que le han manifestado el día hoy la necesidad de encontrar la manera de sacar entre hoy y mañana al nuevo fiscal general.

"Yo los escucho, les digo que no han sesionado las comisiones correspondientes, que lo primero que habría que tener es una minuta para pasarla al pleno y la comisión de justicia no ha sesionado, que hay inquietudes de muchos compañeros que me dicen: antes de irnos hay que sacar al fiscal general".

El líder priista, Emilio Gamboa, manifestó que hay tiempo para convocar a un periodo extraordinario "y si hay un consenso, que es lo más importante que debe haber para sacar al fiscal general lo sacaremos pero en una extraordinario, esa ha sido mi tesis pero tengo presión de mis compañeros que quieren que saquemos al fiscal general", puntualizó.

Por lo que toca a las organizaciones agrupadas en el movimiento #FiscalíaQueSirva urgieron a llevar un orden en la aprobación y elección del próximo fiscal general y exigieron una reforma integral al artículo 102 constitucional, la creación de la fiscalía general de la república con base a ese modelo constitucional, seguido de la designación del fiscal general y por último una etapa de transición y diseño institucional.

TE RECOMENDAMOS: Senado elige a comisionados del INAI y se arma pleito

"Insistimos en que no existen actualmente las condiciones de aprobación de ley de la fiscalía general de la república y que dar cauce a la iniciativa publicada el 23 de septiembre de 2014 sería una acto irresponsable y contrarío a los principios democráticos"

Firman entre otros: Artículo 19, Cencos, Fundar, México Unido contra la Delincuencia, Serapaz, entre otras organizaciones, además de diversos intelectuales.

AJE