PAN y PRD batean ternas de "fiscales carnales" de AMLO

Ciudad de México

Al Iniciar las plenarias de las bancadas del PAN y del PRD, los coordinadores Fernando Herrera y Luis Sánchez rechazaron las propuestas para fiscal hechas por Andrés Manuel López Obrador, al considerar que son ocurrencias y es la reedición del "fiscal carnal" que propuso el PRI en su momento, pues se trata de propuestas para cubrirle la espaldas.

Advirtieron que no habrá designaciones hasta que no se modifique el artículo 102 que dota de autonomía a la Fiscalía Generales y demás fiscalías, al señalar que no se dejarán presionar por las prisas del precandidato priista José Antonio Meade ni las "ocurrencias" de Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que López Obrador presentó sus ternas para ocupar las fiscalías vacantes, el perredista Luis Sánchez dijo que se requiere primero discutir y aprobar las reformas constitucionales al artículo 102, "para verdaderamente concluir el tema del Sistema Nacional Anticorrupción".

Subrayó que no se puede permitir que las ternas las integren amigos, cuates o compañeros del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Partido Verde u otra fuerza política, como pretendió en su momento el PRI con Raúl Cervantes o como quiere ahora López Obrador con sus ternas, porque no se puede repetir la historia del fiscal carnal.

El legislador desmenuzó los vínculos que tienen López Obrador con los candidatos propuestos para la Fiscalía General, la fiscalía anticorrupción y al titular de la Fepade.

Mencionó que en el caso de la Fiscalía General, Eva Verónica de Gyves es esposa de Rafael Guerra Álvarez, abogado de López Obrador en el proceso de desafuero; Bernardo Bátiz fue procurador capitalino; Juan Luis González fue el abogado del ministro Genaro Góngora, cercano al precandidato de Morena.

Por lo que toca a Fiscalía Anticorrupción, es esposa de Jaime Cárdenas y fue contadora mayor de hacienda del gobierno de López Obrador; Diana Álvarez fue colaboradora de Alejandro Gertz; y Ricardo Peralta fue secretario técnico de la ALDF entre 2012 al 2015 "ahí que el lazo pueda ser menor".

En el caso de la fiscalía Electoral, Estela Ríos fue consejera jurídica y litigó los casos de El Paraje San Juan y El Encino; Ernestina Godoy colaboró con Ríos; Agustín Ortiz también trabajó con López Obrador.

De su parte, Fernando Herrera dijo que las designaciones pueden quedar este periodo, pero no se dejarán presionar por las prisas de Meade "que ni su bancada le obedece" ni las ocurrencias de AMLO, porque primero deben darse plena autonomía a los fiscales.