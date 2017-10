Va por firmas, nombra a equipo de promotores

Monterrey

En la búsqueda por la candidatura a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón inició la captación de firmas en el país con una estructura de voluntarios, sin descuidar, según dijo, su función como gobernador.

En entrevista al término de dos actividades dentro y fuera del Palacio de Gobierno, el mandatario estatal confirmó que se tomó el tiempo de invitar a un grupo de promotores de varios estados el domingo pasado, por lo que las firmas no las está recabando en forma personal.

"Lo estoy ahorita organizando, he nombrado un equipo, ya este fin de semana, ayer domingo me reuní con los que he invitado para que me ayuden nacionalmente".

"(...) Ya hay miles de personas trabajando en el país y no necesito ir yo, yo no voy a pedirles ninguna firma de manera personal a nadie de aquí a diciembre, se los dije a ustedes, hoy les ratifico, va ser todo un equipo que está ya en el país trabajando" aseguró.

Los promotores son José Zavala Álvarez, de Baja California; Hugo López, de Oaxaca; Elías Barajas, de Zacatecas; Virgilio Bucio, de Puebla; de Rafael Moreno, de Sinaloa, y un grupo de Coahuila, todos ex candidatos que se han sumado a su precampaña por captar firmas.

Señaló que su hermano, Adex Rodríguez Calderón, le apoyará en empujar esta estructura a la que busca aportar 2.5 millones de pesos vendiendo animales propiedad de su familia.

"Le tienes que apoyar a un promotor que necesita moverse, internet y montar una oficina donde puede estar trabajando cibernéticamente, se está organizando, será una aportación nuestra, a mi hermano le pedí que me ayude en mi negocio, con la cosecha de alfalfa, becerros, caballos, nuez", comentó el gobernador.

Dijo que su misión es tener a unos 20 mil promotores en el país para la recolección de firmas de apoyo de ciudadanos, pero que no descuidará su cargo como mandatario estatal.

"Voy a dedicarme a arreglar los problemas de aquí a diciembre que hay en Nuevo León.

"Les voy a dar ventaja, creo que ninguno de ellos tiene la estructura que podemos tener nosotros, la ventaja es que ya gané una elección de esa manera no tengo que estar en todos lados, lo voy a hacer cibernéticamente", señaló.