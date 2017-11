No detendré recolección de firmas: Bronco

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón aseveró que no detendrá la recolección de firmas para lograr su candidatura a la Presidencia, sólo porque el Congreso se lo pide.

Abordado en Palacio de Gobierno en la presentación de un programa para proteger a la infancia y adolescentes, el mandatario estatal señaló que él no está recabando las rúbricas de apoyo de la ciudadanía, sino que está en el análisis del presupuesto.

TE RECOMENDAMOS: Piden a Jaime suspender firmas por negociación del PEF



Por ello, pidió al Congreso renunciar a su capacidad inútil de ser diputados.

"Toda esta semana he estado con los secretarios con reuniones permanentes, con el secretario de Finanzas (Carlos Garza) y el equipo de Gobierno, yo estoy dedicándole todo el tiempo al Gobierno, no ando buscando firmas, ellos quisieran que no compitiera, yo también quisiera que no compitan.

"Yo quisiera que ya no exista el Congreso, no me van a hacer caso, a mí me gustaría que renunciaran a su capacidad inútil de ser diputados...", dijo.

¿Va a detener la captación de firmas?

"No", respondió.

Rodríguez Calderón expresó que el plazo de una semana que concedió el Instituto Nacional Electoral no es suficiente, ya que debieron ser por lo menos tres semanas.