Administración estatal 'pasará' la estafeta de la deuda

Saltillo, Coahuila

El Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, expuso que esta administración no podrá concluir el proceso de refinanciamiento de la deuda estatal por lo que tendrá que ser la siguiente quien concluya el trámite.



Recordó que el objetivo principal de solicitar autorización del Congreso del Estado para un refinanciamiento de la deuda era el crear un fideicomiso por medio del que se disminuirían intereses.



Sin embargo hasta hoy no se ha avanzado con el proceso en el que tendría que lanzarse una convocatoria a los bancos para conocer las propuesta de mejores tasas de interés.



"No hemos hecho nada, no vamos a hacer reestructura, por el momento no, ya no me toca a mí", dijo que "muy probablemente" la siguiente administración sea que la que se encargue de la negociación y reestructuración de la deuda pública de Coahuila, pues ya no se cuenta con tiempo suficiente para hacerlo.



Asimismo indicó que "muy probablemente" la Secretaría de Finanzas esté empezando a revisar el tema de la convocatoria y empezarán con el diseño de las bases, pues por el poco tiempo que resta de la administración de Rubén Moreira, es para lo que les alcanza el tiempo.

rcm