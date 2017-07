Filtran audio donde presuntamente Karina Barrón pide apoyar 'pluris'

Monterrey

Aunque su voto fue en contra de este concepto, fuentes allegadas al Congreso del Estado filtraron una grabación, en la que presuntamente la coordinadora de la bancada independiente, Karina Barrón, gestionaba entre grupos legislativos minoritarios el voto a favor de las diputaciones plurinominales.

En el audio se escucha la voz, supuestamente de la diputada, al dialogar por teléfono aparentemente con algún diputado, donde le explica que el diputado de Partido del Trabajo, Sergio Arellano, no estaba a favor de las pluris, y que estaba en pláticas con el legislador del Partido Nueva Alianza, Rubén González al respecto, y cuestionaba a su interlocutor si él ya había ofrecido ayudarlo.

"Sergio anda así como que él no, él de plano dijo que no, que porque lo de la cúpula y que no sé qué, que le habían dicho que no, el tema que le duele es las pluris, que porque toda la gente de su partido siempre está esperando que pasen por el tema de las pluris... que porque siempre está esperando su gente, la esperanza de ellos es pasar por representación, y ya le dije, pues no importa.

"Al que quieran ayudar de representación que lo pongan en primer lugar de la lista, me estaba diciendo que no, que de arriba ya le habían dicho que se iban a ir en contra, al que sí veo que sí es Rubén", comentó la legisladora.

La semana pasada se aprobó por mayoría la reforma a la Ley Electoral del Estado, donde sorpresivamente, sin que fuera anunciado ni discutido, el tema de las diputaciones plurinominales, fue incluido en este ordenamiento.

Diputada lo niega

Al respecto, Karina Barrón, negó buscar negociar con algunos diputados votar a favor, y comentó que incluso en la primera y segunda vuelta siempre estuvieron en contra; sin embargo no negó que la voz del audio fuera de ella.

"Nombre, no, les pueden preguntar, que les pregunten a mis compañeros diputados, al contrario, somos los que votamos en contra en la primera y la segunda vuelta, entonces, ni siquiera lo he escuchado la verdad, nada más me han comentado, pero no, en ningún momento, si así hubiera sido yo lo hubiera votado a favor y ellos también, que les pregunten a mis compañeros diputados", dijo.

KDSC