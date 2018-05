INAI advierte sobre opacidad en fideicomisos del gobierno

Ciudad de México

De las 878 instituciones a nivel federal que están obligadas por ley a transparentar los recursos públicos que manejan, 44% (392) son fideicomisos con fondos públicos que no cuentan con una estructura administrativa que garantice mecanismos de control y transparencia en el uso de los montos económicos, por lo que son considerados riesgosos por la opacidad en la que funcionan, advirtió Óscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Así lo consideró al participar en la presentación del estudio Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público, que elaboró el Centro de Análisis e Investigación Fundar, que revela que el monto total del dinero público resguardado en fideicomisos asciende a 835 mil 477 millones de pesos, que equivale a 9.4 veces el presupuesto para Chiapas en 2018, la entidad federativa con más pobreza en 2016.

De esos 835 mil 477 millones de pesos, el 92.41 por ciento, es decir, 772 mil 63 millones de pesos están depositados en fideicomisos que no cuentan con una estructura administrativa que se encargue de informar el uso que se le da a ese dinero.

"Cuando se hace un análisis de la información observamos que la información es muy dispersa y es muy poco accesible, porque se entrega en formatos cerrados, en un lenguaje no ciudadano, muy técnico... Esto limita el seguimiento de los recursos. Hay una mínima transparencia y rendición de cuentas, al menos el 92% de fideicomisos no cuentan con controles de vigilancia, esto representa 772 mil millones de pesos, estamos hablando de 772 mil millones de pesos que se ejercen con mínima transparencia y en donde los recursos pueden ser utilizados de manera discrecional. Es decir, 99 veces lo que funcionarios federales triangularon en la Estafa Maestra y no sabemos en dónde están", explicó Saraí Salvatierra, investigadora del equipo de Fundar.

En el estudio, elaborado con base en Presupuesto de Egresos de la Federación, las revisiones de la Cuenta Pública y solicitudes de acceso a la información, Fundar señala que se trata de 337 fideicomisos considerados "no entidad paraestatal", de los que al 31 de diciembre de 2017, 305 estaban en operación y 32 en proceso de extinción o terminación.

Sin embargo, agregó que el fideicomiso se trata de una figura jurídica compleja que puede surgir y desaparecer fácilmente.

En la conferencia de presentación del estudio, Guerra Ford proporcionó cifras actualizadas de los fideicomisos registrados ante la Plataforma Nacional de Transparencia y explicó que a la fecha hay registrados 392 fideicomisos sin estructura, que son "hijos" de dependencias federales, en su mayoría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual es la que debe responder a las solicitudes de información que se hagan sobre esos fideicomisos.

Sin embargo, Salvatierra explicó que cuando se ingresan solicitudes de acceso a la información, 60% de éstas no son respondidas y el otro 40% entrega información parcial.

Guerra Ford detalló que cuando los solicitantes de información se inconforman ante el INAI por la negativa en la respuesta de los fideicomisos, el 23% de las resoluciones confirman la respuesta del fideicomiso, pero el 77% restante da la razón al ciudadano y ordena al fideicomiso transparentar la información solicitada.

Mariana Campos, investigadora de México Evalúa, agregó que "cuando no logramos gastar el dinero público, pues es difícil gastarlo siguiendo todos los requisitos legales, se manda a fideicomisos cada cierre de año y al enviarse a fideicomisos, se contabiliza como dinero ejercido", lo que constituye un riesgo de corrupción y opacidad.