Diputado reitera rechazo a dar fíats incluso a su hermano

Saltillo, Coahuila

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús de León Tello, declaró que está en contra de que se le otorgue un Fíat Notarial a su hermano Francisco y a los 60 solicitantes más, toda vez que es promotor de una iniciativa de ley por la que estos nombramientos se obtengan por medio de un examen de oposición.

En este sentido retó al Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, a "entrarle al tema" y que ya no se entreguen más, que se reforme la legislación en la materia para que el proceso sea transparente y ya no se usen como pago de favores o beneficios a amigos o familiares.

Sobre las críticas que ha recibido por el hecho de que sea su hermano quien lo haya solicitado, cuando es precisamente el legislador uno de los críticos más acérrimos del Gobierno del Estado y de los funcionarios del PRI.

"Ese es un chisme que está dejando correr directamente David Aguillón para tratar de desprestigiar a los diputados de oposición".



"Esa es una grillita interna de la propia gente de Gobierno, mi hermano tiene muchos años de litigante, no es notario y lo solicitó hace mucho, no ahorita, pero simplemente no ha transitado y no lo va a solicitar", dijo.



Señaló que en la última entrega de Fíats Notariales hecha por el Ejecutivo Estatal y el Congreso Local, él personalmente obligó a que no se le otorgara el nombramiento a su hermano, pues en lo particular abogó porque ninguna persona allegada al PAN o a los diputados tuviera acceso a ellos.

"No debe darse ya ninguno, lo que hay que hacer es la ley, ojalá que tenga los pantalones el Gobernador de cortarse el dedo y no estar dando dispensas de ningún Fíat, nosotros desde ahorita fijamos una postura bien clara, sea quien sea no se va autorizar, por parte de diputados de oposición, a ninguna persona", dijo.

Además del hermano del legislador, existen 60 solicitudes más para obtener una Fíat Notarial, entre los que trascienden los nombres de la consejera Jurídica estatal, Sandra Rodríguez Wong, el director del Registro Público de la Propiedad, Ramón Verduzco Argüelles y la actual secretaria del Ayuntamiento en Saltillo, María Alicia García Narro.

LMG