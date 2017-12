Festejará "Bronco" sus 60 años con vacaciones

Monterrey

Por segunda ocasión como gobernador, Jaime Rodríguez Calderón se va de vacaciones festejando su cumpleaños justo en el Día de los Santos Inocentes.

Aunque dijo que sus vacaciones iniciarían entre el 26 y 27 de diciembre, el mandatario estatal prefirió irse dos días después para celebrar sus 60 años.

La semana pasada señaló que se iba a tomar unos días de descanso junto con su esposa Adalina Dávalos y sus hijos, presuntamente al Ejido Pablillo, en el municipio de Galeana, de donde es oriundo.

Sin embargo, no se pudo confirmar con el área de Comunicación Social si prefirió hacerlo en otro lugar de descanso, pero sí se corroboró que sus vacaciones iniciaban hasta el 28 de diciembre.

“Me voy a tomar unos días de vacaciones, voy a tratar de descansar, no he descansado en un buen tiempo, le he pedido a mi esposa y a mis hijos que busquemos una posibilidad, a lo mejor voy a Pablillo, no sé todavía.

"Unos cuatro o cinco días a descansar, quiero disfrutar estos días y a partir del 1 de enero cuando el Congreso tome la decisión, estaremos trabajando duro", comentó el mandatario estatal quien nació el 28 de diciembre de 1957.

Un día después, lo confirmó, pero ahora ya sin lugar a dónde ir.

“Me voy a ir… estoy tratando de convencer a ni familia, espero que sea el 26 ó 27 (de diciembre), tomando unos cuatro o cinco días, más o menos, estoy viendo dónde puedo ir, no tenía un plan. Pero quiero disfrutar a mis hijos antes de iniciar toda esta aventura que para mí es y será mucho trabajo y para ellos también”, dijo.

En su primer año al frente del Gobierno del Estado, Rodríguez Calderón tomó sus primeras vacaciones del 26 de diciembre del 2016 al 3 de enero del 2017, designando en este entonces a Humberto Torres Padilla, secretario de Infraestructura, como encargado del despacho.

Esta pausa se concretará antes de que entre en vigor la licencia aprobada por el Congreso del Estado, a partir del 1 de enero de 2018, para separarse del cargo e ir en la búsqueda de la candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Ahora no habrá encargado del despacho ya que Manuel González Flores, secretario general de Gobierno, asumirá como gobernador interino ante el Congreso del Estado en el último minuto del 31 de diciembre.