No hay denuncia formal por volantes lanzados en la Feria de Texcoco: Manzur Quiroga

El secretario general de Gobierno, José Mazur Quiroga, señaló que han otorgado todo el apoyo al alcalde de Texcoco, Higinio Martínez Miranda, luego de que este lunes fueron lanzados, en torno a la Feria del Caballo, cientos de volantes con mensajes criminales desde un helicóptero, presuntamente firmados por "la Familia Unida".

"La seguridad es un asunto municipal, la Feria del Caballo no la organiza el gobierno del estado, el apoyo que nos ha pedido el presidente municipal se le ha otorgado. He estado en permanente comunicación con Higinio tras el incendio que se registró, ayer me reportó el asunto del helicóptero y me mandó los dos volantes que estaban tirando".

Hasta el momento -aseguró- no tienen registrada ninguna denuncia y será un asunto que podrá aclarar Aeronáutica Civil. "Estamos atentos a cualquier denuncia de cualquier autoridad". De acuerdo con el edil -refirió- no tienen detectado ningún grupo delictivo operando en la zona, "yo lo veo en torno a la Feria del Caballo, no veo nada que prenda las alarmas".

Tras el anuncio del operativo de seguridad por las celebraciones de Semana Santa en el C5, expresó que una amenaza anónima es como el número de llamadas que reciben en el 911, donde más del 90 por ciento no son ciertas, pero atenderán el caso en el momento en que haya una denuncia formal. "En el momento en que la tengamos le pediré al Fiscal y el Comisionado Estatal de Seguridad que le entremos con todo".

