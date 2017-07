Delfina acude a manifestación en PGR por feminicidios

Ciudad de México

Delfina Gómez Álvarez, ex candidata a la gubernatura del Estado de México por Morena, Alicia Barrientos Pantoja, diputada federal por el mismo partido, así como una treintena de activistas pertenecientes al colectivo Mujeres sin violencia, se manifestaron afuera de la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir una reunión con el titular de la dependencia e instalar una mesa de trabajo para abordar el tema del feminicidio.

"En el Estado de México es muy lamentable la situación de feminicidios. Tan sólo en 2016 se registraron 263 casos, y en lo que va de este año, nos han matado 134 mujeres, esto duele mucho, preocupa y hay que ocuparnos de ello”, mencionó Delfina Gómez Álvarez.

Explicó que pese a que se abrió la "alerta de género" en 11 municipios de esa entidad, la diputada federal con licencia dijo estar “pidiendo que sea en los 125 que conforman el Estado de México, que se les de seguimiento legal en los casos, que nos den un informe, que haya justicia para la gente que no tienen voz porque si no es por un conocido, una palanca o dar dinero, no se practicar la justicia. De qué sirve que se tenga tantas leyes y reformas si se violentan, si no se practican".

"Seguiré solicitando que exista una Secretaría, una dirección exclusivamente para el caso de mujeres, para atender este tipo delitos de manera permanente y hasta que no haya resultados", Delfina Gómez



Dijo que aunque está en espera del resultado de la elección en el Estado de México, "el cual espero que sea favorable para Morena", le dará seguimiento a sus propuestas de campaña respecto de atacar los feminicidios.

"Seguiré exigiendo que esas carpetas que están ahora detenidas se les de atención, se le de vida nuevamente. Seguiré solicitando que exista una Secretaría, una dirección exclusivamente para el caso de mujeres, para atender este tipo delitos de manera permanente y hasta que no haya resultados", aseguró.

Subrayó que se debe trabajar en temas de educación, "porque efectivamente esto surge como un problema de tejido social en donde tiene que fortalecer ésta, la cultura y el deporte".





En tanto, Barrientos Pantoja, mencionó que de los 74 casos de muertes violentas de mujeres a partir del tipo penal previsto en la legislación local, sólo 39 son los casos reportados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina, en 2016; y en lo que va del año, suman ya 22 reportados.

Sin embargo, agregó en la delegación Cuauhtémoc, la cual ya está en la lista de zonas de mayor riesgo, con el segundo lugar de las 16 demarcaciones, se han registrado 28 feminicidios en lo que va del 2017.

"En el periodo de Miguel Ángel Mancera son mil 744 casos, de los cuales han sido esclarecidos mil 622, de los restantes no se sabe nada", señaló.

Finalmente, advirtió que de no recibir alguna respuesta por parte del procurador Raúl Cervantes, cada 15 días se estarán manifestando afuera de la PGR, "quizá ahora nos veamos muy pocas, pero todos los días se suman más porque lo que le pasa una, le puede suceder a otras. Estamos completamente en la incertidumbre, no somos ajenas a este delito".





